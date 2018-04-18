روسيا تسمح للطيران الأميركي بمواصلة التحليق في أجوائها

طائرات تابعة لشركة أميركان إيرلاينز في مطار ميامي في الأول من يناير 2017

أكدت وزارة النقل الروسية الأربعاء أن شركات الطيران الأميركية لا تزال قادرة على التحليق في الأجواء الروسية بعد انتهاء صلاحية اتفاق السماح بعبور الأجواء، وبانتظار توقيع اتفاق جديد.

إيلاف: قال المتحدث باسم الوزارة تيمور خيكماتوف لفرانس برس "تؤكد وزارة النقل أن تصاريح تسيير رحلات شركات الطيران الأميركية فوق الاراضي الروسية لا تزال سارية وفق الخطة الحالية إلى حين إجراء مفاوضات جديدة".

أضاف "أرسلنا خلال هذا الاسبوع إلى زملائنا الأميركيين مقترحًا للتفاوض بهذا الشأن. لم يتم بعد تحديد موعد المفاوضات. ننتظر رداً من زملائنا الأميركيين".

تعبر يوميًا عشرات الطائرات الأميركية سماء روسيا إلى جنوب آسيا، لكن تصاريح العبور انتهت في الساعة 19,59 (23,59 ت غ) الثلاثاء.

واعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت الثلاثاء ان شركات الطيران بدأت بتحويل مسارها قبل ساعات من انتهاء الاتفاق.

وقالت نويرت مساء الثلاثاء ان السفير جون هنتسمان في موسكو يجري مباحثات مع المسؤولين الروس لتيسير المفاوضات مع شركات الطيران الأميركية في روسيا بعد الغاء مباحثات كان ينبغي أن يجريها مسؤولون في هيئة الطيران المدني الروسية في واشنطن.

وقالت نويرت إن الروس لم يوضحوا لماذا ألغوا اللقاءات في مقر الخارجية الأميركية، لكن القرار جاء بعد الضربات الأميركية والفرنسية والبريطانية على سوريا، التي أغضبت موسكو.

واضافت انه تم تكثيف الاتصالات بمشاركة السفير الاميركي في تيسير المفاوضات بين ممثلي شركات الطيران والمسؤولين الروس.