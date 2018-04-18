عملية إخلاء كثيفة الجمعة في برلين لتعطيل قنبلة من الحرب الأخيرة

برلين: اعلنت الشرطة الاربعاء ان من المقرر القيام بعملية اخلاء كثيفة الجمعة في وسط برلين بعد العثور على قنبلة تزن نصف طن، وتعود الى الحرب العالمية الثانية قرب المحطة المركزية.

وقال متحدث باسم الشرطة ان المحطة المركزية في برلين، ووزارتي الاقتصاد والنقل وسفارات، وكذلك مستشفى الجيش الألماني والمجمع الذي يجرى بناؤه لأجهزة الاستخبارات الألمانية، معنية بهذه العملية.

تقع مبان سكنية ومتاحف ومكاتب ايضا، في المحيط الامني، لكن "من المبكر" تحديد عدد الاشخاص الذين سيشملهم الاجلاء الذي سيبدأ في الساعة 7:00 ت غ (9:00 بالتوقيت المحلي).

سيشهد النقل عبر السكك الحديد من وإلى برلين اضطرابا كبيرا، لأن هاوتبانهوف، المحطة الاساسية في العاصمة، تقع في وسط هذا المحيط. وحتى ظهر الاربعاء لم تصدر الشركة الوطنية للسكك الحديد، دويتشه باهن، أي بيان يتعلق بهذا الموضوع.

وفي اكتوبر، أجلي 10 آلاف شخص من حي في جنوب غرب برلين، طوال الفترة التي احتاجت اليها الأجهزة لتعطيل قنبلة تزن 250 كيلو.

وفي سبتمبر 2017، أدى العثور في فرانكفورت على قنبلة بريطانية عملاقة مزودة بشحنة تفجيرية تزن 1.4 طن، الى اكبر عملية نزع الغام من نوعها منذ العام 1945. وأجلي 65 الف شخص قبل البدء بالتنفيذ.

