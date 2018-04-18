لاهاي: أعلن مدير منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الاربعاء ان نشر المحققين في مدينة دوما السورية يتوقف على السماح "بوصولهم بدون عقبات"، مضيفا انه لا يعلم متى يمكن نشرهم.

وقال احمد اوزمجو "سانظر في هذا الانتشار فقط بعد الحصول على موافقة" فريق امني تابع للامم المتحدة "شرط ان يتمكن فريقنا من الوصول بدون عقبات الى المواقع".

واضاف اوزمجو في بيان "لا نعلم في الوقت الراهن متى يمكن نشر الفريق في دوما".

وكان مسؤول في الامم المتحدة افاد في وقت سابق ان فريقا امنيا امميا تعرض لاطلاق نار الثلاثاء في دوما خلال مهمة استطلاع تهدف الى التمهيد لانتشار خبراء منظمة حظر الاسلحة الكيميائية.

وقال المسؤول رافضا كشف هويته "لم يصب احد وقد عادوا الى دمشق".

وعلق اوزمجو ان "هذا الحادث يؤكد مجددا الاجواء غير المستقرة التي تعمل في ظلها (بعثة التحقيق) والاخطار الامنية التي تواجهها طواقمنا".

واوضح ان الفريق الامني التابع للامم المتحدة توجه الى موقعين الثلاثاء في دوما ترافقه الشرطة العسكرية الروسية.

وتابع ان "حشدا كبيرا" من المتظاهرين استقبله في احد المواقع مطالبا اياه بالمغادرة وفي الموقع الثاني "تعرض الفريق لاطلاق نار من اسلحة خفيفة".

