سيول: منح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون زوجته الشابة ري سول جو لقب "سيدة أولى". ويرى المحللون أن اللقب يعتبر تقدمًا كبيرًا في وضعها الرسمي قبل قمتين مرتقبتين مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وترافق ري سول جو على الدوام زوجها في المناسبات الرسمية لكن أول ظهور علني لها بمفردها كان في نهاية الاسبوع الماضي خلال عرض لفرقة صينية لرقص الباليه.

وأشارت وسائل الاعلام الرسمية الى تلك المناسبة واصفة زوجة الزعيم الكوري الشمالي بأنها "السيدة الأولى المحترمة" لتستخدم بذلك هذا التعبير للمرة الأولى منذ اكثر من 40 عامًا مضيفة اليه الصفة التي تمنح عادة لقادة البلاد.

واعلنت النبأ المذيعة الكورية الشمالية الشهيرة ري شون هي التي عادة ما تزف الاعلانات المهمة الصادرة عن البلاد.

وارتدت زوجة الزعيم الكوري الشمالي ثوبا زهريا ورافقها مسؤولون كوريون شماليون آخرون عادة ما يظهرون مع الزعيم بينهم شقيقة كيم الصغرى يو جونغ.

وري المغنية السابقة ظهرت في 2012 وكانت تعتبر من قبل الخبراء بأنها امرأة تحظى بنفوذ لكنها كانت تلعب الدور المحدود بالوقوف الى جانب زوجها في كوريا الشمالية التي تعتبر بلدًا منعزلاً وذكوريًا الى حد كبير.

وبحسب المحللين، فإن منحها هذا اللقب يندرج في اطار الجهود لاضفاء "صورة دولة عادية" على كوريا الشمالية، فيما تستعد البلاد لقمة مع رئيس كوريا الجنوبية مون جايان في 27 ابريل ولاحقا مع الرئيس الاميركي دونالد ترمب.

وبذلك يكون لقبها متطابقا مع لقبي كيم جونغ سوك زوجة الرئيس الكوري الجنوبي وميلانيا ترمب السيدة الاميركية الأولى.

وقال إن شان ايل الباحث المنشق الذي يدير المعهد العالمي للدراسات الكورية الشمالية لوكالة فرانس برس إن "ترقية ري سول جو تشكل الاستراتيجية الدعائية الاكثر فاعلية".

واضاف ان "القمة تعقد على اساس متساوٍ، فاذا حضرت ميلانيا ترمب ستحضر ري"، لافتاً الى ان زوجة الزعيم الكوري الشمالية رافقته حين ذهب الى بكين الشهر الماضي في اول زيارة له الى الخارج منذ توليه السلطة.

ذكرى الأم

كانت وسائل الاعلام الكورية الشمالية الرسمية تشير سابقا الى ري بصفة "الرفيقة"، وللمرة الأولى في نهاية الاسبوع الماضي اطلق عليها لقب "السيدة الأولى" لوصف زوجة الزعيم الكوري الشمالي منذ 1974 حين كان يطبق على كيم سونغ أي الزوجة الثانية لمؤسس البلاد كيم ايل سونغ.

لا تتسرب معلومات كثيرة عن ري التي يعتقد ان عمرها 29 عاما وانجبت ثلاثة اولاد مع كيم، بينهم فتاة على الاقل. وتصفها تقارير الاستخبارات الكورية الجنوبية على انها تتحدر من عائلة عادية حيث كان والدها مدرسًا ووالدتها طبيبة.

كانت عضوا في اوركسترا اونهاسو وتلقت دروسها الموسيقية بحسب الصحافة في الصين. كانت بين المشجعات اللواتي زرن الجنوب في العام 2005 في مناسبة مسابقة رياضية دولية.

هي معروفة بولعها بالموضة في بلد يعاني من فقر مزمن، وغالبا ما ترتدي ملابس انيقة من ماركات عالمية. وشوهدت في احدى المناسبات وهي تحمل حقيبة من توقيع دار كريستيان ديور.

ويشير محللون الى ان الدور المهمش لوالدة الزعيم كيم، كو يونغ هوي كان عاملا مهمًا ايضا في قراره توسيع المهام الرسمية لزوجته.

وكو انجبت ثلاثة اولاد خلال زواجها من والد كيم وسلفه كيم جونغ ايل، لكنها كانت على الدوام بعيدة عن الاضواء على مر سنوات الزواج الـ28.

وقد توفيت في العام 2004 واشارت معلومات الى انها كانت مصابة بسرطان الثدي ونقل جثمانها سرًا من باريس حيث كانت تتلقى العلاج، الى بيونغ يانغ. واقيم مدفن لها في العام 2012 بعد وصول كيم الى السلطة.

وقال شين بيومشول المحلل في معهد آسان للدراسات السياسية "اعتقد ان معاناة كيم عند رؤية والدته تعيش في ظل والده لعبت دورًا أيضا" في قراره.

خلافاً لوالده او جده، فإن كيم جونغ اون غالبا ما ظهر برفقة نساء وخصوصًا ري ويو جونغ. وفي السابق كان من النادر رؤية زوجات او شقيقات القادة.

وهكذا اوفد كيم شقيقته الى الالعاب الاولمبية الشتوية في الجنوب.

كان والده الراحل معروفاً بطبيعته المتحفظة لكن جونغ اون الذي يواجه نظامه اتهامات بتجاوزات واسعة لحقوق الانسان، يظهر بصورة اقل رسمية ومحببة اكثر. كما ان زواجه يبدو مختلفاً.

فخلال لقاء مع وفد كوري جنوبي في بيونغ يانغ، قالت ري كلمة "زوجي" في معرض اشارتها الى الزعيم الكوري الشمالي، كما عبرت عن سرورها حين اقترح احدهم ان يتوقف كيم عن التدخين، بحسب ما اوردت صحيفة "اساهي شمبون" اليابانية.

