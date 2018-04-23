الافراج عن زعيم الحركة الاحتجاجية في أرمينيا

يريفان: أطلق سراح زعيم الحركة الاحتجاجية في أرمينيا نيكول باشينيان الإثنين بعد أن أوقف الأحد أثناء تظاهرة في العاصمة يريفان، بحسب صور مباشرة بثها التلفزيون الأرمني.

وظهر باشينيان في الصور ببين مؤيديه الذين رفعوا الأعلام الأرمنية، وانضمّ الى آلاف الأشخاص الذين كانوا يمشون في مسيرة في شوارع يريفان، احتجاجا على تعيين الرئيس السابق سيرج سركيسيان رئيسا للوزراء مع صلاحيات معززة، بعد أن أمضى عشرة أعوام على رأس الدولة.

وكانت الشرطة أعلنت الأحد أنها "تم اجلاء بالقوة" لباشينيان من تظاهرة نظمتها المعارضة في يريفان وفرقتها قوات الأمن.

وأعلنت النيابة العامة الأرمينية أن باشينيان ونائبين آخرين من المعارضة "أوقفوا بينما كانوا يرتكبون أعمالا تشكل خطرا على المجتمع". ولم توضح النيابة العامة المكان الذي يوجد فيها حاليا باشينيان الذي يحظى بحصانة نيابية ولا يمكن بالتالي توقيفه إلا بموافقة من البرلمان.

ويسمح القانون لقوات النظام بابقائه محتجزاً لـ72 ساعة في حال أوقف أثناء ارتكابه جرم.

