جهاز يتيح تصفح الانترنت بإستخدام العقل

لندن: اخترع الشاب ذو الأصل الهندي أرناف كابور جهازاً يمكّنه من تصفح الانترنت باستخدام عقله فقط. وأوضح كابور (23 عاماً) الذي يدرس الآن في مختبر الاعلام في معهد ماسيشوسيتس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة كيف يعمل الجهاز في مقابلة مع شبكة سي بي أس نيوز طلب خلالها بيتزا بمجرد التفكير فيها.

وقال الصحافي الذي اجرى المقابلة مع كابور ان الطاقم التلفزيوني لم يصدّق ما قاله عن طلب البيتزا وبدأ يستعد لانهاء المقابلة ثم جاء من يقول له ان البيتزا التي طلبها وصلت.

كما اظهر كابور انه يستطيع ان يتصفح الانترنت بعقله ويبحث في غوغل عن حلول لمسائل رياضية واجابات عن اسئلة مثل اكبر مدينة في بلغاريا وعدد سكانها ، كل ذلك باستخدام عقله فقط.

يعمل جهاز كابور الذي اطلق عليه اسم "اولتر ايغو" AlterEgo باعتراض الاشارات الكهربائية التي يرسلها الدماغ عادة الى الأوتار السمعية ، وارسال المعلومات نفسها التي يعترضها الى كومبيوتر. ولكن الجهاز لا يلتقط افكار المستخدم الداخلية ويجب ان يتولى المستخدم تفعيله "بالتلفظ داخلياً". واللافت ان كابور اشتغل على تطوير الجهاز منذ حوالي سنة فقط ويترقب خبراء كيف سيكون بعد سنة اخرى.

واوضح مختبر الاعلام في معهد ماسيشوسيتس للتكنولوجيا على موقعه الالكتروني ان الجهاز الذي يُرتدى على الرأس يتيح للمستخدم ان يتحادث بصمت مع كومبيوتر دون أي صوت أو حركات محسوسة وبذلك تمكينه من التواصل مع اجهزة أو مساعدات تعمل بالذكاء الاصطناعي او تطبيقات أو اشخاص آخرين بطريقة صامتة وخفية.

اعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "فايننشيال اكسبريس". الأصل منشور على الرابط التالي

https://www.financialexpress.com/industry/technology/now-surf-the-internet-using-your-mind-this-23-year-old-indian-origin-geek-will-blow-your-mind/1142362/