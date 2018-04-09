باريس سان جيرمان يبدأ اتصالاته السرية للتعاقد مع محمد صلاح

النادي الباريسي قد باشر اتصالاته غير الرسمية مع مقربين من محمد صلاح لجس نبض اللاعب ومدى رغبته في ترك ليفربول

كشفت تقارير فرنسية وبريطانية أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ترغب في التعاقد مع المهاجم المصري محمد صلاح هداف نادي ليفربول و الدوري الإنكليزي الممتاز خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب تلك التقارير، فإن النادي الباريسي قد باشر اتصالاته غير الرسمية مع مقربين من محمد صلاح لجس نبض اللاعب ومدى رغبته في ترك ليفربول وتغييره الأجواء بعدما لعب موسماً واحداً في قلعة "الآنفيلد رود"، وعن مدى وجود رغبة لديه باللعب في الدوري الفرنسي بعدما تألق في الدوري الإنكليزي، حيث تعتبر مسابقة "الليغ 1" بالنسبة لنجوم الليغا الإسبانية او البريميرليغ الإنكليزية هي بمثابة الخطوة للخلف .

واكدت ذات التقارير أن التعاقد مع محمد صلاح سوف يجبر النادي الباريسي على بيع احد نجومه الكبار في خط المقدمة، والذي على الأرجح سيكون الهداف الأوروغوياني ادينسون كافاني الذي ساءت علاقته بثنائي الهجوم البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي ولم يعد يشعر بالراحة في اللعب إلى جوارهما .

ويصعب على إدارة باريس سان جيرمان إقناع المهاجم محمد صلاح بالانتقال إلى "حديقة الأمراء" مهما كانت الإغراءات المالية التي ستقدمها له في ظل المستوى الفني الذي بلغه اللاعب مع ليفربول وتفضيله البقاء في الدوري الممتاز الذي تأقلم مع أجوائه بسرعة ، كما ان العلاقة المتوترة بين مصر وقطر قد تعيق انتقاله إلى نادي العاصمة الفرنسية والذي يمتلكه القطري ناصر الخليفي ، فضلا عن صعوبة تأقلم أي لاعب عربي او حتى فرنسي من اصول عربية في الأوضاع السائدة في النادي الباريسي .

هذا وسيجد صناع القرار بنادي باريس سان جرمان صعوبة في التعاقد مع محمد صلاح في ظل المنافسة المتوقعة مع ناديي برشلونة وريال مدريد، بعدما اكدت تقارير سابقة بأن قطبي الكرة الإسبانية يرغبان في التعاقد مع الهداف المصري.

وكان المهاجم المصري قد وجد نفسه هدفاً لكبار الأندية في أوروبا وإنكلترا بعد العروض الفنية الباهرة التي قدمها هذا الموسم مع "الريدز" وجعلته من أبرز المرشحين لجائزة افضل لاعب في الدوري الإنكليزي امام البلجيكي كيفن دي بروين ، حيث تصدر ترتيب جائزتي "الحذاء الذهبي" في الدوري المحلي والدوريات الاوروبية .

الجدير ذكره بأن محمد صلاح قاد ليفربول للإطاحة بمانشستر سيتي وملحقًا به خسارتين واحدة في الدوري الإنكليزي والثانية في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا بثلاثية نظيفة من شأنها ان تبدد احلام "السيتزن" في نيل اللقب القاري.