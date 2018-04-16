GMT 15:00 2018 الإثنين 16 أبريل GMT 18:27 2018 الإثنين 16 أبريل  :آخر تحديث
دخل تاريخ نادي ليفربول وبطولة الدوري الإنكليزي من أوسع الأبواب

محمد صلاح أول أفريقي يسجل 30 هدفا وثالث ليفربولي يحرز 40 هدفا

ديدا ميلود
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دخل المهاجم المصري محمد صلاح تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز من بابه الواسع بفضل الهدف الذي سجله لصالح ليفربول ضد بورنموث في الجولة الرابعة والثلاثين من البطولة .

ويعتبر هدف محمد صلاح ضد بورنموث هو الهدف الثلاثين الذي يسجله منذ بداية الموسم، ليصبح بذلك أول لاعب افريقي يسجل 30 هدفا في "البريميرليغ" مزيلاً بذلك إسم العاجي ديديي  دروغبا من ارشيف المسابقة ، بعدما كان صاحب أكبر إنجاز تهديفي للاعبين الأفارقة برصيد 29 هدفاً منذ موسم (2009-2010) مع نادي تشيلسي، كما يعد الدولي المصري ثامن لاعب يصل إلى سقف الثلاثين هدفا في موسم واحد ببطولة الدوري الممتاز وفقاً لتاريخ البطولة .
 
وبحسب وسائل الإعلام البريطانية، فقد أصبح محمد صلاح ثالث لاعب في تاريخ نادي ليفربول يسجل 40 هدفا أو اكثر خلال موسم واحد في كافة الاستحقاقات الرسمية المحلية والقارية،  بعدما سبقه إلى هذا الانجاز كل من الإنكليزي روجر هنت في موسم (1961-1962) بتوقيعه على 43 هدفاً، والويلزي ايان راش في موسم (1983-1984) برصيد 47 هدفاً، وموسم (1986-1987) برصيد 40 هدفاً.
 
وسجل صلاح مع ليفربول 30 هدفاً في الدوري الإنكليزي ليتصدر بها ترتيب الهدافين محلياً وقارياً، حيث  يعتبر اللاعب الوحيد الذي سجل هذا الرصيد في الدوريات الخمسة الكبرى، كما نجح كذلك في تسجيل 10 أهداف في بقية المسابقات التي خاضها مع "الريدز" منها ثمانية اهداف في دوري ابطال اوروبا وهدف يتيم في كأس الاتحاد الإنكليزي .

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