بوكيتينو فخور بتقليص توتنهام الهوة مع الأندية الإنكليزية الكبيرة

أعرب الارجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو مدرب توتنهام عن فخره بتقليص فريقه الهوة مع الاندية الكبرى في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، في وقت يستعد لبلوغ دوري ابطال اوروبا للموسم الثالث على التوالي.

ويشغل توتنهام، الذي يلتقي برايتون الثلاثاء في المرحلة 35، المركز الرابع في البطولة خلف مانشستر سيتي المتوج باللقب ومانشستر يونايتد وليفربول. ويضمن الاربعة الاوائل المشاركة في دوري الابطال الموسم المقبل.

كما يتقدم بفارق مريح عن تشلسي الخامس وارسنال السادس. علما بأنه يملك فرصة انهاء الموسم في المركز الثاني.

وقال بوكيتينو "يجب في كرة القدم ان تحدد بوضوح من انت ومن ثم تحاول تحقيق اقصى امكاناتك".

وتابع "بالنسبة لنا في توتنهام يجب ان نكون شجعانا، وان نثق بأنفسنا، وان نعمل بجد اكثر من الاندية الاخرى التي يعتبرها الناس بنفس مستوانا".

واشار الى ان توتنهام حقق خطوات كبيرة في الاعوام الاخيرة، وينافس الان باستمرار على صدارة الدوري الانكليزي الممتاز "الان نحن موجودون هناك (ضمن فرق الصدارة)، لكن بالنسبة لي الامر الاهم هو اننا هناك بطريقة مختلفة تماما او ادوات مختلفة بالطبع، عن فرق كمانشستر سيتي او مانشستر يونايتد".

واضاف "يمكنك ان تقوم بعمل شاق جدا، وان يكون لديك هذه الافكار في كرة القدم كمدرب او جهاز تدريبي، لكن بعد ذلك فانت تحتاج الى الاشخاص الذين يترجمون هذه الافكار، وبالطبع اذا كان لديك لاعبون افضل، بمؤهلات افضل ... اذا كنت تريد بيتا اكبر يتعين عليك ان تدفع ما يتطلبه السوق".

واوضح "الامر مشابه في كرة القدم، او يكون لديك جيل بالفطرة مثلما حصل مع برشلونة حين ظهر تشافي و(اندريس) انييستا و(ليونيل) ميسي و(جيرار) بيكيه و(سيسك) فابريغاس و(كارليس) بويول، او جيل 92 في مانشستر يونايتد"، مؤكدا "بالطبع هذا الامر لا يتعلق بالاموال، انه جيل عفوي جعل فريقك رائعا".

وخسر توتنهام مباراته الاخيرة في الدوري الممتاز امام مانشستر سيتي 1-3 على ملعب ويمبلي الذي يعتمده هذا الموسم حتى انتهاء اعمال التجديد في ملعبه "وايت هارت لاين".