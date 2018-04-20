صلاح متعطش لمزيد من الأهداف مع ليفربول

أوضح النجم المصري محمد صلاح إلى مدربه الالماني يورغن كلوب انه يريد خوض أكبر عدد ممكن من المباريات للانضمام الى اساطير مهاجمي نادي ليفربول، وذلك قبل مواجهة مضيفه وست بروميتش البيون السبت في المرحلة 35 من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

هذا يعني ان صلاح يقاوم فكرة اراحته قبل المباراة المنتظرة في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم ضد فريقه السابق روما الايطالي.

وأصبح صلاح ثالث لاعب فقط يسجل 40 هدفا في موسم واحد مع ليفربول في مختلف المسابقات، بعد وصوله الى الشباك في المباراة الأخيرة ضد بورنموث (3-صفر) الاسبوع الماضي.

ويقف على بعد سبعة أهداف من معادلة رقم الهداف التاريخي للفريق "الاحمر" الويلزي ايان راش في موسم 1983-1984.

برغم ذلك، سيكون القرار الاخير لكلوب الباحث عن إعداد لاعبيه بشكل مثالي لمواجهة روما الذي حمل صلاح الوانه قبل القدوم الى مدينة البيتلز.

وكان كلوب قد أراح العديد من لاعبيه الاساسيين في دربي "مرسيسايد" ضد ايفرتون في 7 نيسان/ابريل الجاري، قبل ثلاثة ايام من مواجهة مواطنه مانشستر سيتي واطاحته من ربع نهائي دوري الابطال.

وعاد ليفربول بنقطة التعادل من ارض جاره، عندما حصل صلاح على راحة للتعافي من اصابة عضلية، ليبقى ضمن المنافسة على المراكز الثاني والثالث والرابع التي تؤهل الى مسابقة دوري الابطال الموسم المقبل.

وفي مواجهة سيتي التالية، سجل صلاح هدفا حاسما قتل المنافسة، ليفوز ليفربول 2-1 في مانشستر ويتأهل 5-1 بمجموع المباراتين.

- "الرقم واحد في ليفربول" -

لا يخشى صلاح هذه المرة اية اصابة، لكن من الطبيعي ان يفكر كلوب بحمايته في ظل ضمان ليفربول منطقيا التأهل الى دوري الابطال، اذ يبتعد بفارق 7 نقاط عن تشلسي الخامس قبل اربع مباريات على نهاية الدوري.

ويحتاج ليفربول الى 6 نقاط في آخر أربع مباريات لضمان التأهل الى دوري الابطال، وفيها يواجه فريقين من المهددين بالهبوط.

في المقابل، يخوض متذيل الترتيب وست بروميتش المباراة منتشيا من فوزه الرابع هذا الموسم على حساب مانشستر يونايتد الثاني، وذلك قبل هبوطه المتوقع الى الدرجة الثانية.

وقال صلاح لقناة رابطة الدوري "هناك فرصة كبيرة لتحطيم الرقم، أن أكون الرقم واحد في فريق مثل ليفربول فهذا أمر رائع".

وتابع "سأكون سعيدا جدا اذا حطمته. أنا سعيد بالاهداف الاربعين، أريد مواصلة التسجيل، أريد أن أكون الرقم واحد لتحطيم الرقم. من الرائع رؤية اسمك الى جانب اساطير ناد مثل ليفربول".

وشكل تفاهم صلاح مع البرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني جزءا اساسيا في نجاحات ليفربول هذه السنة، فسجل الثلاثي 82 من اهدافه الـ121 في مختلف المسابقات.

كما كان دفاع ليفربول لافتا في الاونة الاخيرة، فتلقت شباكه هدفا يتيما في آخر أربع مباريات في الدوري، حصد خلالها لاعبو كلوب 10 نقاط.

ويستهل ليفربول نهاية الاسبوع في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط عن مانشستر يونايتد الثاني الذي فاز في مباراة مبكرة الاربعاء على بورنموث 2-صفر.

وكان مانشستر سيتي قد ضمن اللقب بقيادة مدربه الاسباني جوسيب غوارديولا، اذ يحلق في الصدارة وهو يستقبل سوانسي سيتي الاحد.

وتابع صلاح "بالنسبة الي من الافضل ان نحتل المركز الثاني. أعرف ان المراكز الاربعة الاولى تؤهل الى دوري الابطال السنة المقبلة، لكن من الافضل الحلول ثانيا بدلا من الثالث او الرابع".

ويخوض أرسنال السادس مباراته ضد وست هام بعد إعلان مدربه الفرنسي ارسين فينغر الجمعة انه سيضع حدا لمشواره معه بعد 22 عاما من التعاون. ويبتعد ارسنال بفارق 9 نقاط عن تشلسي الخامس الذي لعب مباراة اكثر.

وفي باقي المباريات، يلعب السبت واتفورد مع كريستال بالاس، الأحد ستوك سيتي مع بيرنلي، الإثنين ايفرتون مع نيوكاسل والاربعاء تشلسي مع هادرسفيلد.