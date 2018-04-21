GMT 18:05 2018 السبت 21 أبريل GMT 17:04 2018 السبت 21 أبريل  :آخر تحديث
النجم البلجيكي يوجد ضمن أجندة المدرب زيدان

هازارد يشترط رحيل بيل للانتقال إلى ريال مدريد

مراد حاج
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والد هازارد يؤكد : رفض تجديد عقده مع تشيلسي من أجل ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن وضع اللاعب الدولي البلجيكي إيدين هازارد، نحم فريق تشيلسي الإنكليزي، لشرط وحيد من أجل الانضمام لريال مدريد، في "الميركاتو" الصيفي القادم.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم السبت، أنّ هازارد يشترط رحيل المهاجم الويلزي غاريث بيل، عن ريال مدريد من أجل الموافقة على الانتقال إلى النادي الملكي في الصيف القادم.

و أوضحت ذات الصحيفة الكاتالونية: "رحيل غاريث بيل يعتبر أمرا صعبا، في ظل رغبة الويلزي ووكيله في الاستمرار بصفوف الملكي في الموسم المقبل، رغم تراجع دوره في الفترة الأخيرة".

ومن دون شك أنّ هازارد يكون قد وضع هذا الشرط لإدراكه أنّ غاريث بيل ينشط في نفس منصبه، أي كجناح في الخط الأمامي.

ولفتت "موندو ديبورتيفو" أنّ زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد، يعتبر من أشد المعجبين بقدرات إيدين هازارد، وأنّ الأخير دائماً ما يشيد، بدوره، بالمدرب "زيزو".

يُشار أنّ والد ايدين هازارد، كان قد صرح، قبل شهرين، لصحيفة بلجيكية أنّ نجله يرفض تجديد عقده مع نادي تشيلسي لأنه ينتظر عرض من ريال مدريد.


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