محمد صلاح يعادل رقم رونالدو وسواريز وشيرر

واصل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، هوايته في تحقيق الأرقام القياسية في مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بمناسبة المباراة التي تعادل فيها "الريدز" مع مضيفه وست بروميتش ألبيون (2-2) ، اليوم السبت، لحساب الجولة 35 من المسابقة.

وسجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة ال72 من اللقاء، ليرفع رصيده إلى 31 هدفاً في الدوري الإنكليزي الممتاز للموسم الجاري ( 2017-2018)، معززاً موقعه في صدارة قائمة الهدافين، ومعادلا الرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف يسجله لاعب خلال موسم واحد في تاريخ الدوري الإنكليزي منذ بدء إقامة المسابقة من 38 جولة.

وسبق صلاح لهذا الإنجاز كل من الإنكليزي آلان شيرر مع نادي بلاكبيرن في موسم 1995/1996، و البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في موسم 2007/2008 ، و الأوروغوياني لويس سواريز مع ليفربول في موسم 2013/2014.

ويملك محمد صلاح حظوظ كبيرة لتحطيم هذا الرقم والإنفراد بالإنجاز المميز، بحكم بقاء ثلاث جولات عن اختتام مسابقة "البريمييرليغ" للموسم الحالي.

ويكفي صلاح تسجيل هدف واحد فقط في إحدى المباريات الثلاث المتبقية لفريقه لينفرد بالرقم التاريخي، بحيث سيواجه ليفربول في الأسابيع القادمة كل من ستوك سيتي و تشيلسي وبرايتون.

يُشار أنّ صلاح سجل في الموسم الجاري 41 هدفاً في كل المسابقات المحلية والقارية مع ناديه ليفربول، ما يجعله يحتل المرتبة الثانية وراء البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد، الذي سجل 42 هدفاً.