الاتحاد الأوروبي يختار التشكيلة المثالية لأرسنال مع أرسين فينغر

وقع اختيار الاتحاد القاري على اللاعبين الذين سبق لهم ان توجوا بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز

اختار موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التشكيلة المثالية لنادي أرسنال ، والذين لعبوا في صفوف الفريق خلال فترة تولي الفرنسي ارسين فينغر تدريبه منذ عام 1996 تزامنا مع إعلانه الرحيل عن النادي بنهاية منافسات الموسم الجاري.

ووقع اختيار الاتحاد القاري على اللاعبين الذين سبق لهم ان توجوا بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز سواء في التتويج الأول في عام 1998 أو الثاني في عام 2002 ، خاصة من اللاعبين الذين حققوا اللقب الثالث في عام 2004 بإنجاز تاريخي بتحقيقه لقب البطولة دون خسارة بتواجد ثمانية أسماء.

واختير لمركز حراسة المرمى الإنكليزي ديفيد سيمان الذي ساهم في تتويج أرسنال بلقب الدوري الممتاز عامي 1998 و 2002 ، حيث سبق ان مثل الفريق اللندني قبل قدوم فينغر للنادي ، فيما جاء إحتياطاً له الألماني ينز ليمان الذي قاد الفريق للتتويج ببطولة الدوري في عام 2004.

وفي خط الدفاع تم اختيار ثلاثة عناصر من فريق عام 2004 ، وهم الإنكليزيان آشلي كول و سول كامبل و الكاميروني لوريانو بيسان إتاميه-مايه الشهير باسم "لوران" ، ومعهم القائد الأسطوري توني آدامز الذي اعتزل اللعب عقب تتويج الفريق بلقب بطولة الدوري الممتاز.

ولخط الوسط اختير رباعي الإنجاز التاريخي ممن سبق لهم ان نالوا لقب الدوري الممتاز في عام 2002 وهم الثنائي الفرنسي روبيرت بيريس الذي كان أحد المساهمين الفعاليين بتتويج الفريق للبطولة الثانية والثالثة، وأيضاً القائد باتريك فييرا لاعب الإرتكاز ومعهما البرازيلي جيلبرتو سيلفا و السويدي فريدريك ليونغبرغ.

اما خط الهجوم فقد تشكل من الثنائي الفرنسي تيري هنري بصفته الهداف التاريخي للنادي برصيد 226 هدفاً ،ومعه الهولندي دينيس بيركامب الذي سجل 102 هدف، وكان حاضراً مع الفريق في تتويجاته الثلاثة ببطولة الدوري الممتاز.

اما دكة الاحتياط فجلست عليها أسماء لامعة ، مثل الألماني مسعود اوزيل و العاجي يايا توريه و الإسباني سيسك فابريغاس و الهولندي مارك أوفرمارس و النيجيري نوانكو كانو و الإنكليزي الهداف إيان رايت.