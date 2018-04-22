الصحف الإسبانية تناشد إنييستا عدم الرحيل إلى الصين

ناشدت الصحف الاسبانية الصادرة الأحد، قائد برشلونة أندريس انييستا عدم الرحيل عن النادي، وذلك بعد ساعات من تلميحه الى احتمال ان يكون قد خاض النهائي الأخير مع النادي الكاتالوني، في المباراة التي شهدت تتويجه بلقب كأس اسبانيا في كرة القدم بفوزه على اشبيلية بنتيجة 5-صفر.

ويتردد على نطاق واسع ان انييستا (33 عاما) في طريقه للانتقال الى أحد الأندية الصينية، لينهي بذلك مسيرة مظفرة مع برشلونة حيث نشأ وتطور ليصبح أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم.

وأكد اللاعب المخضرم الذي منح اسبانيا لقب كأس العالم 2010 بتسجيله الهدف الوحيد في مرمى هولندا في المباراة النهائية، انه سيكشف خططه المستقبلية "هذا الأسبوع"، وذلك بعد نهائي الكأس حيث سجل الهدف الرابع لفريقه، واستبدل على وقع تصفيق حار من المشجعين في ملعب "واندا متروبوليتانو" وتحية من زملائه، وفي مقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولم يتمكن انييستا من حبس دموعه بعد مغادرته أرض الملعب، قبل ان يرفع الكأس التي أحرزها برشلونة للمرة الرابعة تواليا. وقال بعد المباراة "هذا الأسبوع سأكشف قراري"، مضيفا ردا على سؤال عما اذا كان قد خاض النهائي الأخير له مع برشلونة، قال "هذا احتمال. خلال بضعة أيام سيكون الأمر علينا (...) اليوم (السبت) هو يوم مميز جدا وعاطفي".

وأبرزت الصحف الاسبانية الأحد مناشدتها لإنييستا على صفحاتها الأولى.

وكتبت صحيفة "آس" التي تعرف بتأييدها لريال مدريد، الغريم التاريخي لبرشلونة، "أندريس انييستا كان روح برشلونة" في مباراة الأمس.

وكتب مدير الصحيفة ألفريدو ريلانو "انييستا تسلم الكأس من يدي الملك (فيليبي السادس)، رفعها وتساءلنا جميعا لماذا (يريد ان) يرحل. يقدم مستوى كبيرا، كان اللاعب صاحب الدور الحاسم في فوز فريقه".

أما صحيفة "ماركا" المدريدية أيضا فاعتبر ان انييستا هو "الامبراطور الأخير"، وانه قاد السبت أمسية "تاريخية لبرشلونة قبل مغامرته الصينية".

ورأت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية ان انييستا هو "بطل أبدي".

وأتى نهائي السبت بعد ساعات من إعلان أبرز رعاة نادي تشونغكينغ الصيني إنه "إيجابي" بشأن التعاقد مع انييستا الذي كان من المتوقع ان ينهي مسيرته في برشلونة، بعدما وقع معه العام الماضي "عقدا مدى الحياة".

وفضل انييستا في تصريحاته الليلية عدم تقديم أي تفاصيل اضافية، مكتفيا بالتأكيد ان "كل ما سأقوله هو ان القرار (سيعلن) هذا الأسبوع"، متابعا "اعتقد انه واضح بعض الشيء، لكن سنرى".

ونوه مدرب اشبيلية الايطالي فينتشنزو مونتيلا بأداء انييستا السبت، قائلا انه "خاض المباراة على مستوى عال جدا، كما لو انه في الخامسة والعشرين من العمر (...) سيكون صعبا العثور على لاعب آخر للحلول بدلا منه".

أما مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي فقال "عندما كنت لاعبا، كنت مستعدا للتخلي عن ذراعي لأتمكن من القيام بما يقوم به هو وميسي".

وأحرز انييستا السبت لقب كأس اسبانيا للمرة السادسة في مسيرته، وأضافه الى سلسلة ألقاب تشمل لقب الليغا ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، اضافة الى كأس العالم وكأس أوروبا مع المنتخب الاسباني.