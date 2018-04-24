ارقام هاينكس المذهلة في الملاعب الأوروبية تخيف زيدان وريال مدريد

كشف تقرير إسباني عن الحصيلة الرقمية المميزة التي حققها المدرب الألماني المخضرم يوب هاينكس المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ خلال مسيرته بالملاعب الأوروبية في الاستحقاقات القارية مع مختلف الأندية التي تولى تدريبها.

وجاء تقرير صحيفة "ماركا" الإسبانية قبل أيام قليلة من الموقعة القوية التي ستجمع ريال مدريد بنظيره بايرن ميونيخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونيخ.

وبحسب التقرير، فإن مسيرة المخضرم الألماني على الصعيد القاري ارتبطت بالانتصارات وقلة الهزائم مما يجعل مهمة ريال مدريد عسيرة في تجاوز العقبة البافارية التي كثيراً ما استعصت عليه في مناسبات أوروبية سابقة.

وبحسب الإحصائيات، فإن يوب هاينكس خاض 69 مباراة خلال مشواره مع مختلف الأندية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حقق خلالها 50 انتصاراً و 9 تعادلات ، بينما خسر في 10 مواجهات، منها ثلاث هزائم مع بايرن ميونيخ واحدة أمام ريال مدريد في الربع النهائي للبطولة في عام 1988 ، بينما كانت الثانية على يد ميلان الإيطالي في النصف النهائي، أما الثالثة فكانت في ذات الدور أمام النجم الاحمر اليوغسلافي في عام 1991.

كما تظهر حنكة "الثعلب الألماني العجوز" في الرصيد التهديفي الذي حققه في مسابقة دوري أبطال أوروبا، والذي بلغ 153 هدفاً مقابل تلقي شباك فريقه لـ 55 هدفاً فقط.

ويواجه هاينكس فريقه الأسبق ريال مدريد في موسم متميز له مع بايرن ميونيخ ، حيث لم يخسر أي مباراة أوروبية هذا العام منذ توليه رئاسة جهازه الفني في شهر أكتوبر الماضي ، بعدما خاض معه 8 مباريات، فاز في سبعة لقاءات ، وتعادل في واحدة أمام إشبيلية الإسباني في إياب دور الثمانية في ألمانيا بعدما كان قد فاز عليه في إسبانيا بنتيجة هدفين لهدف، مسجلاً 20 هدفاً ومتلقياً شباكه 5 اهداف فقط، وهي الحصيلة التي تؤكد الفعالية الهجومية والحصانة الدفاعية للعملاق البافاري مع هاينكس .

ولم يخسر هاينكس أي مباراة خلال المباريات الثلاث عشرة الأخيرة في بطولة دوري أبطال أوروبا ، التي تسبق مواجهة "الأبيض الملكي" ، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في واحدة امام إشبيلية الإسباني، إذ تعود آخر هزيمة له أمام ارسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذهاب الدور الربع النهائي في موسم (2012-2013) .

ولم يسبق لهانيكس سواء مع نادي ريال مدريد أو بايرن ميونيخ ان خسر استحقاق الدور النصف النهائي منذ خسارته من نادي النجم الأحمر بلغراد في عام 1991 وبفارق هدف واحد بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في إجمالي المباراتين، غير انه خسر نهائي عام 2012 بركلات الترجيح امام تشيلسي على ارضه بميونيخ.

ومما يلفت انتباه الجماهير المدريدية، أن فريقهم يعتبر ثاني ضحية من ضحايا المدرب الألماني هاينكس حيث مني أمامه بثلاث هزائم مقابل انتصار واحد لريال مدريد في اربع مواجهات.

ويحمل يوب هاينكس في سجله لقبين في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث حقق الأول في عام 1998 مع ريال مدريد ، بينما نال الثاني مع بايرن ميونيخ في عام 2013 عندما حقق إنجاز "الثلاثية التاريخية" ، حيث يتطلع إلى تكرار سيناريو عام 2013 قبل إعلانه اعتزال التدريب بشكل نهائي .

وقبيل المواجهة المرتقبة بين العملاقين "البافاري" و "الملكي"، اكد يوب هاينكس ان بايرن ميونيخ هو الفريق الوحيد حالياً المؤهل للفوز على ريال مدريد على الصعيد القاري ، وهي التصريحات التي تؤكد عزمه على الإطاحة به و الثأر للظلم التحكيمي الذي تعرض له البايرن العام الماضي في "السانتياغو بيرنابيو" وحرمانه من التأهل للدور النصف النهائي.