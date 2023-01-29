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يخضع أمير مكيافيلي لتعليقات أو مراجعات أو انتقادات لا حصر لها. نحن لا ندعي إحداث ثورة في ممارسة التعليق على هذا العمل الشهير. لكن بالعودة إلى جوهر فكر مكيافيلي من خلال محاولة توليف، تحليل سريع لهذا النص الأساسي للفلسفة السياسية الذي سيلهم جميع رجال الدولة العظماء، من ميتران إلى ديغول مروراً بتشرشل ونابليون. الأمير جزء من سياق تاريخي معقد، سياق الانقسام السياسي لإيطاليا خلال عصر النهضة. الممالك التي لا تعد ولا تحصى هي هدف للتهديدات الخارجية (فرنسا على وجه الخصوص). مكيافيلي هو وطني يخشى رؤية بلاده مفككة من قبل القوى المنافسة. بالإضافة إلى ذلك، أهدى مكيافيلي أميره للأمير ميديشي (ملك فلورنسا). وبالتالي، فإن الهدف هو تقديم المشورة للأمراء من أجل توحيد إيطاليا. لذلك فإن طريقته تنتمي إلى الواقعية السياسية. على ماذا يقوم فن الحكم عند مكيافيلي؟

الأمير: عمل واقعي في العلوم السياسية

يجب أن يتمتع الأمير حسب نيكولا مكيافيلي بفضائل أخلاقية وسياسية (قائمة على المكر والقوة) ، ويجب أن يتقن فن الحرب ، وهو الهدف الوحيد للسلطة. وبالتالي فإن كل سلام هو سلام مسلح. سيحافظ الأمير الجيد على نفسه إذا كان لديه الفضيلة ، والشعور بالتوقع ، والحصافة ، فن استيعاب المواقف الفردية. كون الثروة "نهرًا متهورًا" ، يجب على الأمير أن يمنع مخاض القدر ، ويتصرف لتوقع المستقبل ، ويجب على الأمير دائمًا جذب تعاطف الناس والاعتماد على الأقوياء. محبوبًا ومخوفًا في نفس الوقت ، يمكن للأمير أن يكون قاسياً إذا تطلب الموقف ذلك ، لكنه دائمًا يختبئ ويظهر عادلًا للناس (الفرق بين وجود الأمير وظهوره). يأخذ عقل الدولة الأسبقية على احترام الأخلاق ، ويلخص المقتطف أدناه بشكل جيد مفهوم ممارسة السلطة في مفكر فلورنسا:؛ ولكن من بين أولئك الذين في عصرنا الذين شوهدوا يقومون بأشياء عظيمة ، هناك القليل ممن افتخروا بهذه الأمانة ، وقاموا بخداع أولئك الذين استقروا في ولائهم. لذلك يجب أن تعلم أن هناك طريقتين للحرب، واحدة بالقوانين والأخرى بالقوة. الأول خاص بالبشر ، والآخر مشترك بيننا وبين الوحوش ؛ ولكن عندما تكون القوانين عاجزة ، فمن الضروري اللجوء إلى القوة ؛ يجب أن يعرف الأمير كيف يقاتل بهذين النوعين من الأسلحة ؛ هذا ما يعطينا الشعراء القدامى بمهارة أن نفهمه في التاريخ المجازي لتعليم أخيل والعديد من الأمراء الآخرين في العصور القديمة ، بواسطة القنطور كريون ، الذي في الشكل المزدوج للإنسان والوحش يعلم أولئك الذين يحكمون ، أنه يجب عليهم استخدام السلاح المناسب لكل نوع من هذين النوعين ، لأن أحدهما بدون الآخر لا يمكن أن يكون ذا فائدة دائمة. لكن، الحيوانات التي يجب على الأمير أن يعرف كيف يفترض أشكالها هي الثعلب والأسد. الأول يدافع عن نفسه بشدة ضد الذئب، والآخر يستسلم بسهولة للفخاخ الموضوعة له " دعونا نتذكر أيضًا أنه في خطابه حول العقد الأول، بحث مكيافيلي عن أسباب عظمة روما ، التي وضعها كنموذج للنجاح السياسي. هدفها إذن هو إنشاء دليل لاستخدام الأمراء.

ما يجعل البشر يمدحون أو يلومون، وخاصة الأمراء

إنها الآن مسألة معرفة كيف ينبغي أن يتصرف الأمير تجاه رعاياه وتجاه أصدقائه. غالبًا ما يتخيل الناس الجمهوريات والحكومات الأخرى التي لم تكن موجودة من قبل. لا يزال هناك الكثير من الطريقة التي نعيش بها إلى الطريقة التي يجب أن نعيش بها ، وهو الذي يأخذ ما يجب أن يكون حقيقيًا وصحيحًا ، بلا شك ، ولكنه للأسف ليس كذلك ، يندفع إلى الخراب الذي لا مفر منه. الرجل الذي يريد أن يكون صادقًا تمامًا في وسط الأشخاص غير الأمناء لا بد أن يموت عاجلاً أم آجلاً. لذلك يجب على الأمير الذي يريد أن يحافظ على نفسه أن يتعلم ألا يكون دائمًا جيدًا، كما قد تتطلبه الظروف. وهكذا، وبغض النظر عن الأفكار الخاطئة التي لدينا عن الأمراء ، والتوقف فقط عند تلك الصحيحة ، أقول إننا لا نتحدث أبدًا عن رجل ، مهما كان ، ولكن قبل كل شيء عن أمير دون أن ننسب إليه بعض المزايا أو بعض الخطايا، صفة جيدة أو سيئة ، أحدهما ليبرالي ، والآخر بخيل ، هذا يعطي عن طيب خاطر ، والآخر جشع ، واحد هو رجل شرف أو بدون إيمان ، مخنث ، جبان أو شجاع وجريء ، بشري أو قاسي ، ودود أو متكبر ، حكيم أو فاسق ، مخادع أو حسن النية ، سهل أو صعب وعنيف ، خطير أو طائش ، متدين أو غير مؤمن. لا شك أنه سيكون سعيدًا جدًا للأمير خاصةً أن يمتلك كل الصفات الحسنة، ولكن نظرًا لأن طبيعتنا لا تتضمن مثل هذا الكمال العظيم، فمن الضروري أن يكون لديه ما يكفي من الحكمة للحفاظ على نفسه من الرذائل والعيوب التي يمكن أن تخسر. أما من ينال من سلامته وحيازة دوله فعليه أن يحمي نفسه منها إذا كان ذلك في سلطته. ولكن إذا كان هذا يفوق قوته، فيمكنه إهمالهم ومراقبة أولئك الذين قد يتسببون في سقوط دولته بالكامل. لا داعي للخوف من تحميل بعض اللوم على الرذائل المفيدة للحفاظ على دولته، لأن كل الأشياء التي تم أخذها في الاعتبار، فإن مثل هذه الصفة التي تبدو جيدة وجديرة بالثناء ستفقده حتماً، ويبدو مثل هذا الآخر سيئًا وشريرًا مما يجعله جيدًا- يجري وسلامتها.

القسوة أو الرحمة، وما إذا كان الحب أفضل من الخوف

من الواضح أن الأمير يرغب في الحصول على سمعة الرأفة، ولكن يجب أن يكون حريصًا في كيفية استخدامها. مر سيزار بورجيا بقسوة، ولكن بسبب قسوته كان مدينًا بميزة توحيد رومانيا لدولته، وإعادة إرساء السلام والهدوء في هذه المقاطعة التي حرمتها منها لفترة طويلة. وبعد النظر في كل الأشياء، سيتم الاعتراف بأن هذا الأمير كان أكثر إنسانية من سكان فلورنسا الذين، لتجنب الظهور بمظهر قاسٍ، سمح بتدمير بيستويا. عندما يتعلق الأمر باحتواء الأفراد في الواجب، فلا ينبغي للمرء أن يزعج نفسه مع لوم القسوة. خاصة وأن الأمير في النهاية سيجد نفسه أكثر إنسانية في تقديم عدد صغير من الأمثلة الضرورية أكثر من أولئك الذين، من خلال الكثير من التساهل، يشجعون الفوضى ويثيرون القتل والسرقة في النهاية؛ لأن هذه الاضطرابات تزعج الدولة، بينما العقوبات التي فرضها الأمير على عدد قليل من الأفراد. لكن هذا ينطبق بشكل خاص على الأمير الجديد الذي بالكاد يستطيع تجنب لوم القسوة. أي هيمنة جديدة مليئة بالمخاطر، تبرر نفسها لخطورتها وللحاجة إلى دعم ولاء حديث: الأشياء الصعبة والجديدة تسود بشدة، والغرامة المتأخرة لحمل حرس الحدود في حدود واسعة. ومع ذلك، يجب ألا يخاف الأمير من ظله، وأن يستمع بسهولة إلى التقارير المخيفة التي تصل إليه. على العكس من ذلك، يجب أن يكون بطيئًا في الإيمان والعمل، ممزوجًا اللطف بالحصافة؛ هناك حل وسط بين جنون الأمن وعدم الثقة غير المعقول، وقد تساءلنا هل من الأفضل أن تُحب على أن تُخشى أم تُخشى على أن تُحَب؟

أعتقد أنه يأخذ كلاهما. ولكن نظرًا لأنه ليس من السهل توحيد الاثنين عندما يتم اختزال أحدهما إلى واحدة فقط من هاتين الوسيلتين، أعتقد أنه من الآمن أن يُخشى المرء من أن يُحَب. يجب أن يقال إن الرجال عمومًا جاحدون، ومتغيرون، وسريون، وخجولون، وجشعون؛ طالما أنك تفعلهم جيدًا، فهم ملكك تمامًا؛ يعرضون عليك سلعهم ودمائهم وحياتهم وحتى أطفالهم، كما قلت سابقًا، عندما تكون الفرصة بعيدة، لكن إذا ظهرت نفسها، فإنهم يثورون عليك. والأمير الذي، معتمداً على مثل هذه الكلمات الجميلة، يتجاهل حماية نفسه من الأحداث، يتعرض لخطر الموت لأن الأصدقاء الذين يكسبهم المرء مقابل المال، وليس من خلال صفات العقل والروح نادراً ما يكونون دليلاً ضد تقلبات الحظ، ويتخلون عنك بمجرد احتياجك إليهم ، فالرجال بشكل عام هم أكثر عرضة لتجنيب أولئك الذين يجعلون أنفسهم خائفين من أولئك الذين يجعلون أنفسهم محبوبين. والسبب في ذلك هو أن الصداقة، كونها رابطة أخلاقية خالصة للامتنان، لا يمكن أن تقف ضد حسابات الفائدة، في حين أن الخوف أساسه عقاب، تظل فكرته دائمًا على قيد الحياة. انه محبوب، على الأقل ليس مكروهًا. يكفي الآن، حتى لا تكون مكروهًا، احترام ممتلكات رعاياه وشرف زوجاتهم. وإذا وجد نفسه في حاجة إلى معاقبة الموت، فعليه أن يوضح الأسباب وقبل كل شيء لا تمس ممتلكات المحكوم عليهم، لأن البشر يجب أن يعترفوا، بل ينسون موت والديهم بدلاً من ضياع ميراثهم. إلى جانب ذلك، هناك إغراءات كثيرة للاستيلاء على الممتلكات، عندما يبدأ المرء في العيش على النهب، في حين أن فرص سفك الدماء نادرة وتفتقر إلى حد ما. ولكن عندما يكون الأمير على رأس جيشه، فيجب عليه ذلك أمر عددًا كبيرًا من الجنود ، يجب أن يأخذ القليل من الآلام حتى يمر بقسوة ، لأن هذه السمعة مفيدة له للحفاظ على طاعة قواته ومنع أي نوع من الفصائل. لذلك أختتم بالعودة إلى سؤالي الأول أن الناس، المحبين كما يحلو لهم ، وخوفًا على العكس من ذلك ، كما يشاؤون لمن يحكمهم ، يجب على الأمير ، إذا كان حكيمًا ، أن يعتمد فقط على ما يعتمد عليه ، وليس على ما يعتمد على نزوة الآخرين. يحتاج فقط، بينما يجعل نفسه خائفًا، لتجنب الكراهية.

يقوم الأمراء بعمل أعمالهم في التعاقدات

لا شك أنه من الجدير بالثناء أن يكون الأمير مخلصًا لالتزاماته، ولكن من بين أولئك الذين في عصرنا الذين شوهدوا يفعلون أشياء عظيمة، هناك القليل ممن افتخروا بهذا الإخلاص، وجعلوا أنفسهم متورطين في ذلك. خداع أولئك الذين يؤمنون بكلمتهم، والآخرون الذين تقدموا بأمانة وجدوا أنفسهم مخطئين دائمًا في النهاية. لذا يجب أن تعلم أن هناك طريقتين للقتال: واحدة بالقوانين ، والأخرى بالقوة ؛ الأول خاص بالبشر ، والآخر مشترك بيننا وبين الوحوش ، ولكن عندما تكون القوانين عاجزة ، فمن الضروري اللجوء إلى القوة. يجب أن يعرف الأمير كيف يقاتل كرجل ووحش. هذا ما يعطينا الشعراء القدامى فهمه بمهارة في القصة المجازية لتعليم أخيل والعديد من الأمراء الآخرين في العصور القديمة، من قبل القنطور تشيرون الذي يعلم الأمراء، في شكل مزدوج مثل رجل ووحش، أنه يجب عليهم استخدام تحويل السلاح المناسب لكل من هذين النوعين؛ بالنظر إلى أن أحدهما دون الآخر لن يكون ذا فائدة دائمة، والآن فإن الحيوانات التي يجب على الأمير أن يعرف كيف يفترض أشكالها هي الثعلب والأسد. الأول يدافع عن نفسه بشكل سيء ضد الذئب، والآخر يسقط بسهولة في الفخاخ الموضوعة له. سيتعلم الأمير من الأول أن يكون ماهرا، ومن الآخر أن يكون قويا. ان النقطة المهمة هي أن تلعب دورك جيدًا وأن تعرف كيف تتظاهر بالظهور والبروز؛ والناس بسيطون وضعفاء للغاية لدرجة أن من يريد أن يخدع يجد المغفلين بسهولة. وعلى الرغم من خيانته المعروفة، فقد نجح في جميع حيله: الاحتجاجات، والقسم، ولا شيء يكلفه. لم يخرق أمير قط كلمته كثيرًا وقل احترامًا لالتزاماته. ومع ذلك، كان لخداعه دائمًا نتيجة معروفة سعيدة. حتى أنني أجرؤ على القول إنه من الخطر أحيانًا الاستفادة منها، على الرغم من أنه من المفيد دائمًا أن يبدو أنك تمتلكها. يجب على الأمير أن يسعى إلى اكتساب سمعة طيبة من أجل الخير والرحمة والتقوى والولاء والعدالة - يجب أن يتمتع بكل هذه الصفات الحميدة - ولكن يمتلك نفسه بما يكفي لإظهار صفات معاكسة عند الضرورة. أفترض أن الأمير، وخاصة الأمير الجديد، لا يمكنه ممارسة جميع فضائل الانسان العادي مع الإفلات من العقاب لأن مصلحة الحفاظ عليه غالبًا ما تلزمه بانتهاك قوانين الإنسانية والإحسان والولاء والدين. يجب أن ينحني بسهولة للظروف المختلفة التي قد يجد نفسه فيها. باختصار، يجب أن يعرف كيف يثابر على الخير عندما لا يجد فيه أي إزعاج، ويبتعد عنه عندما تقتضي الظروف ذلك. قبل كل شيء، يجب عليه أن يدرس ألا يقول أي شيء لا يتنفس الخير والعدل والكياسة وحسن النية والتقوى، ولكن هذه الخاصية الأخيرة هي أكثر ما يهمه أن يبدو أنه يمتلكها لأن الرجال بشكل عام يحكمون أكثر من خلال من عيونهم من أيديهم. يمكن لكل شخص أن يرى، لكن قلة قليلة من البشر يعرفون كيفية اللمس. يرى الجميع بسهولة ما يبدو أنه لا أحد يعرف ما هو عليه، وهذا العدد الصغير من العقول المخترقة لا يجرؤ على التناقض مع الجمهور الذي درعه هو عظمة الدولة؛ الآن، عندما يتعلق الأمر بالحكم على الداخل من البشر - وخاصة تلك الخاصة بالأمراء - حيث لا يمكن للمرء أن يلجأ إلى المحاكم، يجب على المرء التركيز فقط على النتائج. يجب على الأمير الحفاظ على سلطته. الوسيلة، مهما كانت، ستظهر دائمًا محترمة وسيشيد بها الجميع، لأن المبتذلين دائمًا ما ينغمسون في المظاهر، ولا يحكم عليهم إلا بالحدث. الآن المبتذلين هم الجميع تقريبًا، والقليل منهم لا يحسبون إلا عندما لا يعرف الجمهور ما الذي يعتمدون عليه. السلام وحسن النية، ولكن إذا كان قد لاحظ كلاهما، لكان قد فقد سمعته وحالاته أكثر من مرة.

مكيافيلي والمواطن الجمهوري

يجب على المواطن أن يثمن الحياة المدنية النشطة على حساب الحياة التأملية (على عكس أرسطو في ايتيقا الى نيقوماخوس). مسكونًا بالرغبة في المجد والعظمة، يجب على المواطن الهروب من الفساد والعمل من أجل المجتمع. يجب أن يكون المواطن جنديًا معنيًا بالحفاظ على الصالح العام.

هل كان مكيافيلي ميكيافيليا؟

بالمعنى العادي، تتعلق الميكافيلية بالتلاعب، والغاية تبرر الوسيلة، والسياسة ضد الأخلاق. ان تفكير مكيافيلي مختلف، والمشكلة التي يطرحها في كتاب الأمير هي أن السلطة تعتبر حصريًا فيما يتعلق بمتطلباتها الخاصة، وليست خاضعة لأي شيء آخر: ما هي الشروط التي لا غنى عنها لسلطة سياسية فاعلة ومستدامة؟ غير أخلاقي ولكن ليس غير أخلاقي، أهميته هي "التوافق مع الحقيقة الفعلية للشيء، وليس التخيلات التي يمتلكها المرء عنه".

1. الحظ والموهبة والسيطرة على الأحداث

الأمير هو رأس الدولة. يكتسب القوة أو يحافظ عليها بالحظ أو الموهبة. كلما زادت الثروة لصالح سلطة الأمير، قلت المواهب التي يحتاجها للحفاظ عليها؛ ولكن كلما زادت موهبته، قل تعرضه لضرر الثروة. لذلك من المؤكد أن الاعتماد على الموهبة أكثر من الاعتماد على الثروة، حتى لو كان يجب أن توفر الثروة فرصة للموهبة. الحظ لا يختزل بالصدفة، هناك "ترتيب للأشياء". هناك مثل فيزياء السياسة، لعبة القوى التي تعلم. يمنع التمييز المبكر معظم تقلبات الثروة، وبمجرد أن يراها الجميع، يكون الأوان قد فات. أحداث الثروة تكاد تكون ضرورية. تتمثل الموهبة في إتقان الثروة، طالما كان ذلك ممكنًا: إنه مثل النهر، من الضروري معرفة كيفية تحويل مساره الغاضب عند إطلاقه، وإعداد السدود طالما أنه سلمي.

ممارسة السلطة

بما أن الثروة تغطي قبل كل شيء تقلبات الناس، فهي التي يجب على الأمير قبل كل شيء أن يتنبأ بها ويسيطر عليها. ومع ذلك، فإن السلطة لا تتكون من سيطرة استبدادية وشاملة، بل تتمثل في سيطرة دقيقة ومرنة يجدها المرء في معرفة ما يحكمه. وفوق كل شيء، يجب على الأمير أن يتقن الوقت وأن يعرف كيف، لا التسويف ولا المتهور، لاغتنام الفرصة المناسبة. ان الهدف الأساسي للسلطة، في جوهره، هو الحفاظ على نفسها إلى الأبد، لأن رؤية نهاية لها سيكون العجز. فقط من يمارسها بشكل جيد يجد فيها "القوة والأمان والشرف والنجاح"؛ يتحقق النجاح عندما تكون البلاد "موحّدة، مختزلة في سلام وإخلاص". فالسلطة لا تدوم إذا كانت تتمثل في اضطهاد الناس من أجل الاستفادة منها: فالمحافظة عليها تتطلب اعتدالها. إن القوة الحقيقية للأمير لا تتمثل أبدًا في الإصرار على موقف واحد، ولكن دائمًا في تبني ما يناسب الوجه الحالي للثروة: يجب ألا يسمح الأمير بحكم شخصيته، ولكن يجب أن يحكم نفسه أولاً.

2. السياسة والأخلاق

أ. سمعة الأمير

ما يهم للسلطة ليس صحيحًا بالنسبة للأمير، لكن ما يعتقده الناس صحيح عنه: الشهرة هي أداة القوة الأولى للأمير. الشيء المهم بالنسبة للأمير هو أن يظهر فقط ما يحتاجه للظهور، وليس بالضرورة ما هو عليه. إذا كان قاسياً بطبعه، وظل قاسياً عندما تتطلب الثروة أن يكون رحيمًا، فهو يتجه إلى فقدان القوة. على العكس من ذلك، إذا أظهر نفسه، ضد مزاجه، قاسيًا عند الضرورة، فإنه يجنب نفسه فقدان القوة والعديد من القسوة القادمة. يبقى الأمير في السلطة إذا لم يكن محتقرًا ولا مكروهًا. للقيام بذلك، يمكن أن يكون محبوبًا أو خائفًا. إذا كانت الأخلاق تتطلب دائمًا أن يسعى إلى أن يكون محبوبًا، فإن السياسة تجعله يمر وفقًا للظروف من الحب إلى الخوف.

ب. هل السياسة تفلت من الأخلاق؟

يُرتكب الفعل البغيض فقط عن طريق تقييد من يعلق نفسه على ممارسة السلطة: يمكن أن يجعله يفوز، لكنه ليس مجيدًا ولا جديرًا بالتقدير. فهو لا يُرتكب بدافع النزعة، بل بدافع الضرورة للاحتفاظ بالسلطة. أن تكون جيدًا في عالم من الأشرار هو أن تتأكد من هلاكك. الشرط المحدد للسلطة، للحفاظ على نفسها، يقيد الاستخدام المناسب للشر. للسياسة متطلباتها الخاصة، وتجعل الأخلاق وسيلة، تمامًا كما تسعى الأخلاق إلى جعل السياسة وسيلة. لا يجب الخلط بين السياسة والشر، لكنها تلجأ إليها أحيانًا. وهي لا تفعل الشر من أجل الخير - الغاية لا تبرر الوسيلة - لكنها تفعل ما تتطلبه القوة، ولأن الإنسان غير كامل، فإن القوة ضرورية. لأن القوة ضرورية، كذلك الشر. إذا ساد الدين، فلن يحتاج الرجال إلى السياسة.

ميكافيللي ، الحرب والسلام عند الأمير

يصف مكيافيلي السياسة الخارجية للدول بأنها تتسم بعدم الثقة. إن عدم الثقة هذا تبرره غريزة البقاء التي يجب على جميع الدول تطويرها. كون العالم يهدد، يدافع مكيافيلي عن مفهوم عدواني للسياسة الخارجية: الهجوم قبل مهاجمته. وهكذا، فإن الدفاع عن الدولة يبرر كل الوسائل: "يُدافع عن الوطن الأم إما بالخزي أو بالمجد أو بأي وسيلة أخرى" . يزيل مكيافيلي فكرة العنف من دلالاتها الأخلاقية. يستخدم العنف لإفشال خطط الثروة ضد الرجال. وقوة الدولة لا تنفصل عن قوتها العسكرية. في الواقع، الدولة التي سيتم تفويض دفاعها في خطر كبير. بالنسبة لمكيافيلي ، الحرب هي الوسيلة الخارجية للحفاظ على السلام ، والسلام وسيلة داخلية للاحتفاظ بالسلطة. لكن في أي وقت من الأوقات لا تقدر الحرب على هذا النحو. يجب أن يكون الأمير قائدًا عسكريًا (أسدًا) وقائدًا سياسيًا ماهرًا (ثعلبًا).

فن الحرب

اشتهر بعمله الامير، وهو نوع من الدليل العملي الذي من المفترض أن تسمح مبادئه بالحوكمة الفعالة، وهو أيضًا مؤلف كتاب فن الحرب. كتب بين عامي 1519 و 1520 ، تم تقديم فن الحرب كدليل للشؤون العسكرية مخصص للأمير الإيطالي ، ومن هنا جاء شكله الخطابي. نيكولا مكيافيلي ، الذي لن أتحلى بالوقاحة للتذكير هنا بتأثيره على العلوم السياسية من القرن السادس عشر وحتى يومنا هذا ، وهو يوزع النصيحة التي من المرجح أن تحيي فضيلة أي قائد عام. بحكم الفضيلة، وهو مفهوم مركزي للفكر الميكافيلي ، يجب أن نفهم القدرة البشرية ، السياسية بشكل بارز ، للتكيف والتأثير على مسار الأحداث.

قد تكون قراءة فن الحرب أحيانًا مملة، خاصةً عندما يتباطأ المؤلف ليصف لنا بالتفصيل تكوينه المثالي لجيش، كتيبة بكتيبة ، أو حتى طريقة إقامة معسكر ، مع تحديد المواقع الدقيقة لكل خيمة أو حراسة. هكذا يلخص قلم مكيافيلي بوضوح جميع الجوانب اليومية للترتيب العسكري: التسلح، تدريب الجنود، التصرفات التكتيكية، حراسة المعسكر، دور الضباط، طريقة تنظيم الحصون ومحاصرتها، خدع الحرب، إلخ. علاوة على ذلك، دعونا لا ننسى أن مكيافيلي يناضل من أجل تشكيل دائم لميليشيا وطنية محترفة، الجيش الوحيد القادر، في نظره، على ضمان استدامة معينة للقوة العسكرية. يجب أن تتكون هذه الميليشيا الوطنية بشكل أساسي من مشاة (محاربين، مسلحون، أسرى): "ليس هناك شك في أن عصب الجيش هو المشاة". إذا كان هذا لا يمنعه من معالجة استخدام سلاح الفرسان أو المدفعية من وقت لآخر، فإن عمله يفشل في غياب فكرة حقيقية عن الأسلحة المشتركة، وهي القضية التي برزت مع ذلك من الصراع المتقارب جغرافيًا في حرب المائة عام. يضاف إلى هذا الحد الجغرافي لفن الحرب المكيافيلي، الذي نشأت فعاليته في السياق التاريخي للمنافسات بين الإمارات الإيطالية، الافتقار إلى تنوع مصادر تأثيره.

من الرومان القدماء

كان المفكر الفلورنسي مستوحى بشكل حصري تقريبًا من أساليب الجيش الروماني القديم، الذي اعتبره المثال الأسمى. يحتوي فن الحرب الروماني بالطبع على أشياء كثيرة ليعلمنا إياها، لكن يمكننا مع ذلك أن نأسف لأن مكيافيلي لم يستدع أمثلة استراتيجية مستمدة من فترات وحضارات أكثر تنوعًا. تظل الحقيقة أنه يربط هنا بطريقة موهوبة إلى حد ما بين الرهانات السياسية للسلطة السيادية وضرورة إضفاء الطابع المهني على الجيوش. ومثل أشهر أعماله، تم تنظيم هذا العمل أيضًا كدليل عملي في إطار محادثة مسرحية بين فابريزيو كولونا، قائد مرتزقة معاصر عظيم لمكيافيلي وأربعة شباب مهتمين بالأمور العسكرية. أكثر من تحليل للفن العسكري في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، في غزو كامل لشبه الجزيرة الإيطالية من قبل القوات الفرنسية في عام 1494، يميز المرء بوضوح بين الخطوط التي تدعو إلى الدفاع عن التجنيد الإجباري من قبل دول المدن الإيطالية. هذه الفترة هي فترة كبار قادة المرتزقة، مثل كولونا والعصابات المسلحة ، الذين يؤجرون خدماتهم لمن يدفع أكثر. لكن فعالية مثل هذه الأرقام مشكوك فيها وهذا هو بيت القصيد من هذا الكتاب.

من خلال تفصيل جزء من الحرب والتكتيكات والاستراتيجيات التي استخدمها معاصروه، في خطأ في عينيه، يرسم مكيافيلي صورة غير مألوفة لهم للغاية، مدفوعة بشكل أكبر بإغراء الكسب والتباهي بدلاً من المصلحة العامة أو الوطنية. في الواقع، أبرزت الانتصارات الفرنسية وسلطت الضوء على عيوب المذاهب التي تستخدمها القوات الإيطالية، ولا سيما ساحات البيكيمين، الذين لا يسمح تسليحهم وحمايتهم الخفيفة جدًا بدعم القتال اليدوي ضد القوات المسلحة بالسيوف ومحمية بشكل جيد. وبالمثل، يجب التقليل من دور المدفعية. لحل هذه النواقص، يعتمد مكيافيلي على عنصرين: أولاً، التجنيد الإجباري على أراضي الأمير، الناس الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 40 عامًا ، والذين ينبغي تدريبهم لعدد معين من الأيام في الشهر ، من أجل جعلها صالحة للقتال مع تقليل مخاطر الفتنة أو التمرد (لن يتم توزيع الأسلحة خارج فترات التدريب). إن تفضيل رعايا الأمير أو مواطني المدينة لجحافل المرتزقة هو ميزة حقيقية: فبدلاً من القتال من أجل الربح، ستقاتل هذه القوات للدفاع عن حريتهم أو حكومتهم أو أسلوب حياتهم. نرى هناك مخططًا للمواطن-جنديًا وخطوطًا لقومية موحدة.

قصص ومعاهدات

من ناحية أخرى، يعتمد مكيافيلي على القصص والمعاهدات الخاصة باستراتيجية العصور القديمة، مستفيدًا بشكل كبير من تعاليم القدماء، والمؤلفين كإستراتيجيين يونانيين أو رومانيين. تنظيم الجيش، ومهارات قادته، وكذلك الاستراتيجيات والتكتيكات التي سيتم توظيفها مستمدة منهم مباشرة. وبالتالي، يجب أن تفسح ساحات البيكمين المستخدمة، التي تشكل خطًا أماميًا واحدًا، الطريق لمزيج من الكتائب اليونانية والجحافل الرومانية، مما يجعل من الممكن تعميق التشكيلات من أجل دعم عدة هجمات بضرب الخطوط. وبالمثل، يجب الجمع بين السيوف والحراب والدروع بحكمة لزيادة أداء وفعالية القوات. كما تستخدم المبادئ القديمة للتأكيد على أهمية الذكاء والتضاريس وتكون بمثابة قواعد لتنظيم المعسكر وأجهزة الهجوم والدفاع في مجال علم السياسة، دون إهمال مساهمة المدفعية.

وهكذا يسمح فن الحرب يمكنك الغوص حقًا في التكتيكات والاستراتيجيات المستخدمة في العصور القديمة والحصول على نظرة عامة على فن الحرب في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. ومع ذلك، فإن الكتاب لا يخلو من العيوب. في الواقع، يبدو أن العديد من المبادئ التي تمت مناقشتها قد عفا عليها الزمن وغير فعالة، حيث يفتقر مكيافيلي إلى نظرة نقدية لما يقوم بتطويره. وهكذا، عندما يصف كولونا المعركة المثالية وفقًا له، فإن اختيارات العدو، فضلاً عن قيمته القتالية واستراتيجيته تتماشى مع تفكير المتحدث. ومع ذلك، فإن الضباب الذي يحكم الحرب هنا يبدو جانباً بالكامل. لذلك من الصعب أن تكون متحيزًا مع المرتزقة. أخيرًا، يولي مكيافيلي أهمية كبيرة للكتابات القديمة، حيث يفتقر إلى العقل النقدي هناك أيضًا. وبالتالي، فهو لا يشكك أبدًا في الأرقام المذكورة في الأخير، في حين أنه من خلال الحسابات السياسية، تم تضخيمها بشكل عام وكذلك الروح القتالية للأعداء، من أجل تسليط الضوء على شجاعة الفاعلين الرئيسيين والإشادة، على الأقل. تكريمًا رائعًا لشجاعتهم. لا يزال فن الحرب كتابًا جيدًا لأي شخص مهتم بالتاريخ العسكري.

خاتمة

الحكمة السياسية ليست أخلاق أخلاقية. فالغاية تبرر الوسيلة. لسوء الحظ، يمكن الاعتماد على التفاهات الطبيعية للبشر بثقة أكبر من رغباتهم في الخير. لذلك، من الحكمة أن تحكم وفقًا لذلك. يجب أن يكون الملك، في حالة الطوارئ، قادرًا على فعل الشر أيضًا. سنقدر الأمير الذي، حتى مع سمعته بأنه متعطش للدماء، سيتمكن من الحفاظ على سلام ووحدة دولته أكثر من الأمير الفاضل والعدل والطيبة الذي لن يكون فعالاً. الرفاه والأمان قبل الفضيلة. دروس مكيافيلي مهمة، تتجاوز السياسة. إنه يصف عالمًا طارئًا، حيث يكون مكان الإرادة والعمل البشري حاسمًا. الإنسان، في مواجهة الفوضى، لا يُحكم عليه أبدًا، فلديه الوسائل للتغلب على القدر والفرصة: حريته.

مصادر

Nicolas Machiavel, Le Prince, 1513.

Nicolas Machiavel, L'art de la guerre, 1521.