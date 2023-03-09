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إيلاف من ابو ظبي:ضمت القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في فئة الفنون والدراسات النقدية ، مؤلف "صور الوجود في السينما والفلسفة " ،لـلكاتب المغربي محمد نور الدين أفاية، الصادر عن المركز الثقافي للكتاب عام 2022.كما تضمنت قائمة هذه الفئة، كما أعلنتها الجائزة اليوم الخميس ،مؤلف "مرائي النساء: دراسات في كتابات الذات النسائية العربية"، للكاتبة التونسية جليلة الطريطر ،و"المؤلفات الموسيقية العربية الراهنة بين المقامية والتونالية"، لمواطنها فاخر حكيمة.

وفي فرع "الآداب" شملت القائمة مؤلفات "القطائع - ثلاثية ابن طولون"، للروائية المصرية ريم بسيوني، و"إلى أين أيتها القصيدة؟ سيرة ذاتية"، للشاعر والأستاذ الجامعي العراقي علي جعفر العلاق، و"افرح يا قلبي"، للأديبة والصحافية اللبنانية علوية صبح.

أما القائمة القصيرة لفرع "المؤلف الشاب" فتضمنت أعمال ، "فوق جسر الجمهورية"، للكاتبة والروائية العراقية شهد الراوي، و"الوحل والنجوم"، للكاتب المصري أحمد لطفي، و"نهاية الصحراء"، للروائي الجزائري سعيد خطيبي.

وحقق فرع المؤلف الشاب أعلى عدد من المشاركات في الجائزة هذا العام بمشاركات بلغت 954 مشاركة استحوذت على نسبة 30 في المائة من إجمالي المشاركات، وجاء فرع الآداب في المركز الثاني ب 688 مشاركة بنسبة 22 في المائة، كما شهد فرع "الفنون والدراسات النقدية" 286 مشاركة، بنسبة نمو قدرها حوالي 5 في المائة مقارنة بعدد المشاركات في الفرع ذاته من العام الماضي. ومن المقرر أن ستعلن الجائزة عن القوائم القصيرة لفروعها المتبقية خلال الأسابيع المقبلة.