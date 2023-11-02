أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الصور الفائزة بمسابقة التصوير الليلي بالتعاون مع HUAWEI XMAGE، وهي تقنية التصوير الحصرية فائقة التطور لشركة هواوي، والمتوفرة على أجهزتها الحديثة. حيث تم طرح المسابقة على منصة انستغرام الشهيرة بشروطٍ خاصة، وشَهِدَت المسابقة رواجًا كبيرًا في مجتمعات المصورين.

تأتي المسابقة كامتدادٍ للشراكة التي جمعت الطرفين سابقاً، والتي أثمرت تعاونًا فنيًا ناجحًا من خلال منصة HUAWEI Themes التي قدّمت أكثر من 120 صورة تندرج تحت 11 سِمة من روائع الصور الفنية، لتكون في متناول مستخدمي أجهزة هواوي.

وأبدى مقتنو الهواتف الذكية والهواتف القابلة للطي والأجهزة اللوحية والساعات الذكية من هواوي، سعادتهم باستكشاف عالم من الصور الضوئية الحائزة على الجوائز بتفاصيل مذهلة وإبداعية عبر سلسلةٍ من مجموعات "السِمات" Themes الجديدة.

الفائزون

وفاز بالمركز الأول في المسابقة المصور الإماراتي "عبد الرب علي سوّاد" وفي المركز الثاني "عظيم خان روني" من بنغلاديش، المركز الثالث كان من نصيب المصور السعودي "فيصل صالح الجريفاني"، بينما جاء المصور الأسباني "شادي نصري" رابعاً، والمصور الهندي "رياس كولانجاراكات محمد" خامساً.

الإماراتي

الفائز بالمركز الأول في المسابقة، المصور الإماراتي عبد الرب سوّاد، أبدى سعادته بالجدل الكبير الدائر حول صورته الفائزة، والتي خدعت الجمهور كونها تبدو مُلتقطة نهارًا وليس ليلاً ! حيث قال: توقعت حصول الصورة على انتقادات كثيرة، لكن الأهم هو كفاءة وخبرة لجنة التحكيم في جائزة حمدان والتي استطاعت قراءة بياناتها والتيقن من صحتها وتوقيتها.

وأضاف: الصورة لمنظر طبيعي (لاندسكيب) في دولة آيسلندا واسم الجبل Vestrahorn، حيث كنا في طلعة ليلية لرصد الشفق القطبي ولم نُوفّق، ولكن شدني منظر الجبل وانعكاس ضوء القمر والنجوم فقررتُ التقاط صورة بتعريضٍ طويل لإدخال أكبر كمية إضاءةٍ ممكنة، ثم التقطت صورة بانورامية بتعريضاتٍ مختلفة لأقوم بدمجها لاحقاً بأعلى جودة.

سوّاد، والذي استحق الحصول على الجائزة الأولى وهي جهاز Huawei P60 Pro،خَتَمَ تعليقه بقوله: أحب تقديم شكري وتقديري لجائزة حمدان بن محمد للتصوير على إثراءها للساحة الفنية محليًا ودوليًا عن طريق المسابقة السنوية ومعارض الأعمال الفنية والمسابقات الفرعية والكثير من الأنشطة الأخرى.

السعودي

المصور السعودي، الفائز بالمركز الثالث، وجائزة HUAWEI WATCH GT 3 من هواوي، فيصل صالح الجريفاني، قال عن صورته: التقطت الصورة في العلا عام 2022. كنا في طريق عودتنا من رحلة تصوير، وأثناء البحث على الخرائط ظهر لنا هذا الموقع فقررنا الدخول إليه والتصوير هناك.

وأضاف: التصوير هو مصدر دخلي الوحيد، لذلك أنا طموح في هذا المجال وأطور مستواي باستمرار، سعيدٌ جدًا بالفوز كونه سيساعدني في تطوير سيرتي الذاتية وبناء العلاقات مع المصورين.

الإسباني

المصور الإسباني، الفائز بالمركز الرابع في المسابقة، وجائزة HUAWEI WATCH GT 3 من هواوي، شادي نصري، قال عن صورته: تم التخطيط لهذه اللقطة لوضع ذراع "درب التبانة" فوق شجرة الخزامى، كانت لحظاتٍ رائعة تحت النجوم استنفرتُ خلالها جميع حواسي. كان ذلك في شمال شرق مدريد، في بلدة "بريهويغا" الصغيرة، مع كاميرا Nikon Z6 ll مع عدسةٍ بمقاس 35 مم.

الأمين العام للجائزة

علي خليفة بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، قال: سعيدٌ بثمار التعاون مع هواوي لإلهام الموهوبين ومتذوّقي الجَمَال والفنون البصرية والتقاط اللحظات التي تُسعد الناس.

ومع المسابقات المختلفة تأتي الفرص بأساليبَ ومقاساتٍ متنوّعة لتلمس نوعاً من مساحات الموهبة لدى المصورين. المسابقة كانت متفرّدةً في موضوعها ومشاركاتها وجدليّتها والدروس المستفادة من مُخرجات عملية التحكيم ودقة معايير الفحص والتدقيق للأعمال المشاركة.

الأعمال الفائزة والمتأهلة كانت مميزةً ومُلهِمة وقدَّمت لمساتٍ جميلة من الإدهاش الذي استمتع به الجمهور لدى عرض الأعمال على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف بن ثالث: هناك مؤشرٌ آخر يعكس نفوذ الصورة وقدرتها الفائقة على التعبير، حيث تجاوز إجمالي عمليات التحميل لسِمات هيبا HUAWEI Themes على المتجر الرسمي لهواوي 800 ألف عملية، مما يجعلها ثاني أعلى محتوى تم تنزيله بعد المحتوى الرسمي لشركة هواوي.



وليام هو

من جهته صرَّح "وليام هو" المدير العام لتنمية النظام الإيكولوجي والعمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، بقوله: يسرّنا للغاية التعاون المستمر بين HUAWEI Themes وهيبا، لنقدم لمستخدمينا تجربة راقية من خلال التصوير الفوتوغرافي الإبداعي. كما أننا سعداء للغاية بهذه المسابقة، المخصّصة لعالم "التصوير الليلي" الآسر، والذي يعد بمثابة دعوة عالمية للمصورين الفوتوغرافيين من جميع الخلفيات، وحثهم على إطلاق العنان لإبداعهم اللامحدود والتقاط جمال الليل الساحر.