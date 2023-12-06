الدوحة، قطر: من خلال مبادرة "قطر تُبدِع"، المبادرة الثقافية التي تستمر فعالياتها الثقافية والفنية على مدار العام في قطر، أطلقت الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، سلسلة المدونات الصوتية "بودكاست" بغية استكشاف التطور الثقافي الحديث في قطر بعنوان "سحر الثقافة". ويعزّز هذا البودكاست والكتاب مكانة قطر كمركز حيوي للفنون، والثقافة، والتصميم، والعمارة، وغيرها من الصناعات الإبداعية، وذلك من خلال حوارات الشيخة المياسة مع شخصيات بارزة في مجال الفنون والثقافة، على الصعيدين المحلي والدولي، وتعليقاتها الشخصية على المشهد الثقافي للبلد.

حوارات عميقة

وسيبث البودكاست أيام الأحد، وستبدأ أولى حلقاته في 10 ديسمبر 2023، وسيكون متاحًا على تطبيقات سبوتيفاي وأبل بودكاستس، وغوغل بودكاس، وديزر، وكاستبوكس، وأنغامي. وستتراوح مدة كل حلقة ما بين 30 و45 دقيقة، في حوارات عميقة وجهًا لوجه بين الشيخة المياسة وفنانين ومهندسين معماريين ودبلوماسيين ثقافيين ومقتنين ورعاة فن بارزين، وغيرهم. ستشهد الحلقة الافتتاحية حوارًا ثنائيًا مع المعماري جاك هيرتزوغ، الحائز على جائزة بريتزكير، والذي يشرف على تصميم متحف لوسيل وهو مركز بحثي ومتحف فني من الطراز العالمي سيشيد في مدينة لوسيل. وسيظهر عدد كبير من الضيوف في سلسلة بودكاست "سحر الثقافة"، منهم الفنانون صوفيا الماريا، وأولافور إلياسون، وجيف كونز؛ والمعماريون: أليخاندرو أرافينا، وريم كولهاس؛ وقيّمو المتاحف ومديروها، د. جوليا غونيلا، وزينة عريضة، وعبد الله يوسف الملا، وماسيميليانو جوني، والشيخة آمنة بنت عبد العزيز آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المتاحف والمقتنيات وحماية التراث؛ وفاطمة الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام؛ ورعاة الفنون: اللورد جاكوب روتشيلد وماري جوزيه كرافيس وآخرون. ستركز الحوارات على خلفية كل ضيف، ودعمهم للفنون، ومشاركاتهم وخبراتهم التي تسهم في التنمية الثقافية في قطر.

كتاب "سحر الثقافة"

وتتعلق سلسلة البودكاست بكتاب "سحر الثقافة"، الذي يعتبر جزء منه دليلًا شخصيًّا للثقافة في قطر، بينما يستعرض مذكرات في جزء آخر. وفي خضم تناوله لخطط قطر بعيدة المدى لإنشاء ودعم بنية تحتية ثقافية تضم عددًا من أروع المتاحف والمجموعات المنسقة بدقة في العالم، يوثق كتاب " سحر الثقافة" رعاية الدولة للمواهب والمسارات المهنية للفنانين والمصممين في البلد، مما يسهم في بناء الصناعات الإبداعية المزدهرة في قطر. قامت دار كلتشر شوك Cultureshock بنشر الكتاب، وهو حاليًا متوفر في جميع أنحاء العالم في المكتبات وعبر الإنترنت. يوفر الكتاب دليلًا مفصلًا حول جميع المتاحف وصالات العرض وأعمال الفن العام والمواقع التراثية في قطر، بالإضافة إلى رؤى ومذكرات لسعادة الشيخة المياسة، إلى جانب مقتطفات حول العديد من الشخصيات المؤثرة التي ظهرت في سلسلة البودكاست. وقد نُشر كتاب "سحر الثقافة" باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والماندرينية والهندية والإسبانية، ومتاح عبر الإنترنت وفي مكتبات مختارة عبر العالم.

وقالت الشيخة المياسة: "كان عام 2022 عامًا فارقًا في تاريخ دولة قطر، حيث أتيحت لدولتنا الفرصة لمشاركة ثقافتنا وتراثنا ورؤيتنا للمستقبل مع العالم. وضمن إرث ذلك الزمن المشهود، يسرني أن أشارك سلسلة بودكاست "سحر الثقافة"، التي يقدمان تأملات شخصية وحوارات حول مجموعة واسعة من المشاريع – سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل - والتي تبني كلّا من المشهد الثقافي المزدهر في قطر والاقتصاد الإبداعي. أومن بقوّة أن الثقافة هي أقوى وسيلة لجمع الشعوب معًا، وإثارة نوع من الحوار يمكّننا من التعلم والنمو والتعاون وإلهام الأفكار التي يتردد صداها عبر الصناعات الإبداعية. تتناول سلسلة بودكاست "سحر الثقافة" تطور رحلة قطر الإبداعية من خلال حوارات أُجريت مع رواد من المنطقة ومن جميع أنحاء العالم، وتسلط الضوء على أهمية الخطط المبتكرة والقابلة للتنفيذ في دعم المجتمعات في جميع أنحاء العالم ".

رؤية قطر الوطنية 2030

تهدف مبادرة "قطر تُبدِع" إلى تنمية خبرات ثقافية وفنية فريدة للجماهير المحلية والعالمية، وهي مبادرة تقدم فعالياتها على مدار العام، وتعدّ مساهمًا أساسيًا في هدف رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثل في تشجيع التبادل الفني وتعزيز الحوار بين الثقافات، أما المدونات الصوتية "بودكاست" والكتاب فيعتبران الأحدث في سلسلة من المبادرات التي تسهم في تحقيق هذا الهدف.

وتتمثل رسالة مبادرة قطر تُبدِع في إبراز مدى عمق إسهامات قطر الثقافية والفنية وتراثها.