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نيويورك: رفعت شركة فايزر بدرجة كبيرة توقعاتها للعائدات المرتبطة بلقاحاتها المضادة لكوفيد الأربعاء، إذ تنتظر تسليم 500 مليون جرعة إضافية مقارنة بالتوقعات السابقة.

وتتوقع الشركة الأميركية التي أنتجت بالاشتراك مع بايونتيك الألمانية اللقاح المضاد لكوفيد، تسليم 2,1 مليار جرعة ما يدر مبيعات بقيمة 33,5 مليار دولار. وتوقعت الشركة في أيار/مايو أن تبلغ قيمة مبيعاتها 26 مليار دولار. كما رفعت فايزر توقعاتها للأرباح على مدى العام بأكمله.