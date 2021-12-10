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إيلاف من بيروت: التقى كل من ترايسي ودايف غانيون في السحابة الحوسبية، فكان منطقيًا أن يحتفلا بزفافهما فيه. في عطلة نهاية الأسبوع، أقام الزوجان - أو بالأحرى صورتهما الرقمية - حفلًا نظمته شركة Virbela، وهي شركة تبني بيئات افتراضية للعمل والتعلم.

كانت الصورة الرمزية للسيدة غانيون تمشي في الممر بجوار الصورة الرمزية لصديقتها المقربة. شاهدت الصورة الرمزية للسيد غانيون بينما كانت الصورة الرمزية لصديقه تتجول في المنصة وتقدم نخبًا. ورقص في حفل الاستقبال تجسدات التوأم البالغة من العمر 7 سنوات (حامل الخاتم وفتاة الزهرة).

كيف سيغير العالم الافتراضي الغامر المعروف باسم ميتافيرس، والذي يفهمه القليل منا، حفل الزفاف التقليدي. إن احتمالات وجود حدث غير مقيد بحدود الواقع مثيرة للاهتمام.

بسبب الجائحة، تم بالفعل دمج التكنولوجيا في الاحتفالات أكثر من أي وقت مضى. أجريت حفلات الزفاف المكبرة، وتتميز بعض الاحتفالات الشخصية الآن بمكوّن البث المباشر للضيوف الذين لا يمكنهم التواجد هناك. في العام الماضي، أقام زوجان أُلغي زواجهما بسبب الوباء حفلًا (غير قانوني) داخل لعبة Animal Crossing، وهي لعبة فيديو شهيرة.

من المهم ملاحظة أن أي حفلات زفاف تحدث فقط في ميتافيرس غير قانونية حاليًا (حتى حفلات الزفاف الافتراضية بالفيديو، والتي سمح بها العديد من الولايات خلال ذروة الإغلاق، تم حظرها منذ ذلك الحين في ولاية نيويورك وأماكن أخرى). مع ذلك، فإن ميتافيرس سوف يشهد الكثير من هذه الاحتفالات الافتراضية، كما يقول الخبراء.

أدوات رقمية

قالت ساندي هامر، مؤسسة Allseated التي تبتكر أدوات تخطيط رقمية لحفلات الزفاف: "لا توجد قيود". تستثمر الشركة في ميتافيرس من خلال إنشاء إصدارات افتراضية من مساحات الأحداث الواقعية مثل فندق بلازا في نيويورك. "إذا كنت تريد حقًا أن تفعل شيئًا مختلفًا، يمكنك أيضًا أن تطلق العنان لإبداعك في ميتافيرس".

أضافت: "سيأخذون أصدقاءهم على متن صاروخ فضائي"، مؤكدة أنها تتصور حفلات الزفاف تتجول في العالم تقريبًا: "يمكن للعروس أن تنقل ضيوفها إلى ميتافيرس: أريد أن تكون جلستي الصباحية في إيطاليا، وجلستي المسائية في باريس".

تقترب ناتالي كاديت جيمس، مُخطِّطة حفلات الزفاف ومصممة مقرها في ميامي، من ميتافيرس "بعقل مبتدئ مليء بالإثارة" وتحاول التوقع كيف سيتغير دورها. قالت جيمس: "أعتقد أن دوري قد يكون أشبه بمنتج أو مخرج فيلم. قد تخرج الأزهار من الأرض وأنت تمشي في الفضاء. أود أن أضيف النزوة والخيال، لأننا نستطيع ذلك".

سيتطلب هذا مهارات مهندس برمجيات، وهذا دور ليس في أي ميزانية زفاف نموذجية في الوقت الحالي.

حفل هجين

كان لدى آل غانيون حفل زفاف هجين. تزوجا شخصيًا في 4 سبتمبر في منتجع أتكينسون آند كانتري كلوب في نيو هامبشاير حيث يعيشان، بينما يستضيفان في نفس الوقت حفلًا افتراضيًا في فيربيلا. بثت حفلات الزفاف بشكل مباشر لأولئك الذين لا يمكن أن يكونوا هناك شخصيًا. حضر ضيوف الحفل الافتراضي عبر جهاز كمبيوتر، ما تطلب تنزيل برنامج ثم إنشاء صورة رمزية. أرسلا صورًا لهما وديكور زفافهما إلى فريق Virbela ومهندسي البرمجيات الذين قاموا بدمج تفاصيل شخصية مثل زهور طيور الجنة وصور مكانهم الشخصي في الحفل الافتراضي.

قالت السيدة غانيون: "تمكنوا من أخذ فستان زفافي وتخصيصه، وأخذ هالة صغيرة من الزهور ووضعها على شعري".

قال باتريك بيري، مدير مبيعات الفعاليات والشراكات في Virbela، إن تكلفة حدث في ميتافيرس "تعتمد على ما تريده، إذا كان هناك مهندس يبني قاعة MGM أو شيء من هذا القبيل، التكلفة ترتفع، وتتراوح بين بضعة آلاف من الدولارات إلى ما يزيد على 10000 دولار".

قالت هامر إن Allseated لم تعمل بعد مع زوجين مهتمين بإقامة حفل زفاف يتم فقط في منطقة ميتافيرس. إضافة إلى شرعية مثل هذا الاحتفال، فإن حدثًا هجينًا مثل حفل آل غانيون هو "طلب أكثر وواقعية"، كما قالت، "لأن الأزواج يريدون تجارب شخصية وتجارب افتراضية".