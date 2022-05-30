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تحدد إستراتيجية تداول الفوركس كيفية دخول الصفقات والخروج منها، باستخدام المؤشرات الفنية لتحديد مستويات الأسعار الرئيسية. على الرغم من وجود المئات من الإستراتيجيات، فقد قمنا بتجميع قائمة من أربع استراتيجيات الأكثر استخدامًا بالتعاون مع موقع آي جي.



يعمل تجار الفوركس ومحللو السوق باستمرار على إنشاء استراتيجيات جديدة للعثور على أفضل وقت ونقطة للدخول أو الخروج من الصفقة. هذه هي أكثر الاستراتيجيات استخدامًا لتداول الفوركس.

1. إستراتيجية البولينجر باند:



تُستخدم إستراتيجية البولينجر باند لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة التي قد تكمن في السوق.



تتكون أداة بولينجر من ثلاثة نطاقات: الخط المركزي عبارة عن متوسط متحرك بسيط (SMA) محدد لفترة 20 يومًا، بينما تقيس الخطوط العلوية والسفلية تقلبات السوق. إذا كان سوق الفوركس شديد التقلب، فسوف تتسع النطاقات، وإذا كان السوق أكثر استقرارًا، فستقترب النطاقات من بعضها البعض. عندما يصل السعر إلى النطاقات الخارجية للبولنجر، فإنه غالبًا ما يكون بمثابة حافز للسوق للارتداد مرة أخرى نحو المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا.

يمكن لتجار الفوركس تحديد نقاط الدعم والمقاومة المحتملة عندما يتحرك السعر خارج نطاق بولينجر. عندما يحدث هذا، إما أن يخرج السوق من نطاقه، أو ستكون الحركة مؤقتة وسيعود السعر في النهاية إلى الاتجاه الذي جاء منه. تساعد النطاقات تجار الفوركس على إنشاء نقاط دخول وخروج لتداولاتهم، وتعمل كدليل لوضع أوامر التوقف والحدود.





2. إستراتيجية مؤشر الزخم:



يأخذ مؤشر الزخم أحدث سعر إغلاق ويقارنه بسعر الإغلاق السابق. ثم يتم عرضها كخط واحد، عادة على مخطط منفصل أسفل مخطط السعر الرئيسي.



يتأرجح المؤشر من وإلى الخط المركزي 100، ويشير إلى أي مدى يكون خط المؤشر أعلى أو أقل من 100 إلى مدى سرعة تحرك السعر. على سبيل المثال، تشير القراءة 102 إلى أن السوق يتحرك صعودًا بسرعة أكبر من قراءة 101، بينما تشير قراءة 98 إلى أن السوق لديه اتجاه هبوطي أقوى من قراءة 99.



يمكن أن تكون مؤشرات الزخم أداة مفيدة عند تقديم إشارات ذروة الشراء والبيع. يمكن لتجار الفوركس استخدامه لتحديد قوة حركة السوق، وما إذا كان السعر يتحرك صعودًا أو هبوطًا.

من المهم التأكد من أن السوق قد احترم مؤشر الزخم في المناسبات السابقة والعثور على الظروف الدقيقة التي يبدو أنها تعمل.



3. إستراتيجية الفيبوناتشي:



تُستخدم ارتدادات فيبوناتشي لتحديد مناطق الدعم والمقاومة، باستخدام الخطوط الأفقية للإشارة إلى مكان هذه المستويات الرئيسية.



يتم رسم مستويات تصحيح فيبوناتشي هذه على شكل ستة خطوط على مخطط سعر الأصل. يتم رسم النقاط الثلاثة الأولى عند أعلى نقطة (100٪) وأدنى نقطة (0٪) والمتوسط (50٪). تم رسم الخطوط الثلاثة المتبقية عند 61.8٪ و 38.2٪ و 23.6٪ ، وهي نسب مهمة في تسلسل فيبوناتشي.



يمكن لتجار الفوركس استخدام مؤشر فيبوناتشي لتحديد مكان وضع أوامر الدخول والخروج. تكمن الحيلة في وضع وقف الخسارة أسفل انخفاض التأرجح السابق (الاتجاه الصعودي)، أو فوق قمة التأرجح السابقة (الاتجاه الهبوطي).



4. إستراتيجية البلاد رانر:

تقارن إستراتيجية البلاد رانر للفوركس سعر السوق الحالي بالمستوى الذي يجب أن يكون عليه المؤشر. من خلال النظر إلى هذا التباين، يمكن للمتداولين تحديد نقاط الدخول والخروج لكل صفقة. سميت الإستراتيجية بهذا الاسم لأنها تعمل مثل حد السكين الذي يقسم السعر - وفي إشارة إلى فيلم الخيال العلمي لعام 1982 الذي يحمل نفس الاسم.



تعتمد إستراتيجية البلاد رانر على حركة السعر الخالصة، الجمع بين الشموع، النقاط المحورية، مستويات الدعم والمقاومة لتحديد الفرص الجديدة. قبل أن تبدأ في استخدام إستراتيجية البلاد رانر، من المهم التأكد من أن السوق في اتجاه واضح. عادةً ما يقوم المتداولون بدمج إستراتيجية البلاد رانر مع مستويات فيبوناتشي للتحقق من إستراتيجيتهم ومنح أنفسهم بعض الأمان الإضافي عند التداول.



تستخدم الإستراتيجية متوسط متحرك أسي لمدة 20 فترة (EMA) أو الخط المركزي لمؤشر البولينجر باند (الموصوف أعلاه). إذا كان السعر أعلى من الموفينج افيرج الأسي، يتم اعتباره علامة على أنه سينخفض قريبًا، وإذا كان السعر أقل من المتوسط المتحرك الأسي، فإنه يُنظر إليه على أنه سيرتفع في المستقبل القريب.



سينتظر المتداول وصول حركة السعر إلى المتوسط المتحرك الأسي، وعند هذه النقطة تقترح النظرية أنه سوف يرتد.



تسمى الشمعة الأولى التي تلامس المتوسط المتحرك الأسي "شمعة الإشارة"، بينما الشمعة الثانية التي تبتعد عن المتوسط المتحرك الأسي مرة أخرى هي "الشمعة المؤكدة". سيضع المتداولون أوامر مفتوحة عند مستوى السعر هذا للاستفادة من ارتداد السعر.