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كييف (أوكرانيا): أعلنت شركة التشغيل الأوكرانية "إنيرغوتوم" الخميس، أنّ محطّة زابوريجيا للطاقة النووية، الأكبر في أوروبا والخاضعة للسيطرة الروسية، والتي تتعرّض للقصف المتكرّر، "فُصلت بشكل كامل" عن الشبكة بعد الأضرار التي لحقت بخطوط الاتصال.

وقالت مجموعة انيرغوتوم التابعة للدولة على "تلغرام" إنّه "جرى فصل مفاعلَي المحطّة عن الشبكة. ونتيجة لذلك، أدت أعمال الغزاة إلى فصل محطة زابوريجيا للطاقة النووية تمامًا عن شبكة الكهرباء، للمرة الأولى في تاريخها".