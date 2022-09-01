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زابوريجيا (أوكرانيا): أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الخميس الإبقاء على زيارة فريقه إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا التي تحتلّها القوات الروسية، رغم ورود معلومات عن ضربات تستهدف الطريق المؤدي إلى المحطة.

وقال غروسي للصحافيين من مدينة زابوريجيا الواقعة على بعد نحو 120 كلم من المحطة قبل انطلاق الموكب نحو هذه المنشأة، "نحن على دراية بالوضع الحالي. كان هناك أنشطة عسكرية، بما في ذلك هذا الصباح، منذ بضع دقائق" لكن "لن نتوقف، نتحرّك".

وأضاف "سنبدأ فورًا تقييم الوضع الأمني في المحطة".

وتأتي تصريحاته في وقت اتّهمّت السلطات الأوكرانية الخميس روسيا بقصف مدينة إنرغودار حيث تقع محطة زابوريجيا، بينما أكّدت موسكو أن "مخربين" أرسلتهم كييف حاولوا السيطرة على هذه المنشأة.

وقبيل انطلاق فريقه لعبور خطّ الجبهة إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة الروس، قال غروسي "ندرك أن هناك منطقة رمادية حيث يقع آخر خطّ دفاع أوكرانية ويبدأ أول خطّ لقوات الاحتلال الروسي، وحيث المخاطر كبيرة".

وتابع "أعتقد أنه ينبغي علينا المضي قدمًا في ذلك. لدينا مهمة بالغة الأهمية يتعين علينا إنجازها".

وشاهد فريق وكالة فرانس برس أفراد بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يغادرون مدينة زابوريجيا نحو الساعة 08,15 بالتوقيف المحلي (05,15 ت غ).