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كييف (أوكرانيا): قال رئيس شركة "إنيرغوأتوم" العامة الأربعاء إن أوكرانيا تؤيد إرسال جنود لحفظ السلام تابعين للأمم المتحدة إلى محطة الطاقة النووية التابعة لها في زابوريجيا، أكبر محطة في أوروبا وتحتلها القوات الروسية.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن بيترو كوتين قوله في تصريح نقله التلفزيون "نشر قوة حفظ السلام وإخراج الجنود الروس يمكن أن يكون أحد السبل لإنشاء منطقة آمنة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية"، وذلك غداة دعوة أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنشاء "منطقة آمنة" حول الموقع.