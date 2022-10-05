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باريس: أعلنت هيئة تنظيم الطاقة في فرنسا الأربعاء أن احتياطات الغاز الفرنسية ممتلئة تحسبا لفصل الشتاء، داعية إلى بذل "جهد جماعي ضخم يهدف إلى خفض استهلاكنا للطاقة".

وقالت الهيئة في بيان إن "حملة ملء الخزانات لشتاء 2022/2023 انتهت بمخزونات كاملة تزيد على 99 بالمئة".

وأضافت أن 130 تيراواط ساعة من احتياطات الغاز المتراكمة "تمثل حوالى ثلثي استهلاك الشتاء من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد" في فرنسا.