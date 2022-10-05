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جورجتاون (غوايانا): تنوي غويانا التي تملك احتياطاً نفطياً يقدر بنحو 10 مليارات برميل بدأت استثماره، بناء مصفاة نموذجية بطاقة 30 ألف برميل يوميًا لتلبية الاحتياجات المحلية، على ما أعلن الرئيس محمد عرفان الثلاثاء.

وقال في حفل أقيم في مكتب الاستثمار في غويانا، وهو وكالة حكومية تعمل على توجيه استثمارات هذا البلد الصغير الذي يبلغ عدد سكانه 800 ألف نسمة "ندرس طرح" مناقصة لانشاء "مصفاة بطاقة 30 ألف برميل".

ستكون المصفاة "معيارية" (مصفاة مبسطة تتطلب استثمارات أقل من تلك الخاصة بمجموعات التكرير الكبيرة)، بحسب بيتر رامساروب، مدير مكتب الاستثمار.

وقال "يكفي أن نشاهد ما يحدث في العالم اليوم - أوكرانيا والحرب في روسيا - لنرى كيف ارتفعت أسعار الوقود (...) المصفاة هي مجرد خطوة أخرى للنظر في احتياجاتنا في المستقبل القريب".

وأشار إلى أن المصفاة ستقام في شرق البلاد، مضيفًا أن الحكومة ستحرص على تقليل الأثر البيئي.

على الرغم من اكتشاف النفط، تسعى غويانا التي تغطي الغابات البكر أكثر من 90 بالمئة من مساحتها، إلى أن تظل دولة ذات توازن كربوني سلبي أو محايد.

تنتج هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية حاليًا حوالى 340 ألف برميل من النفط يوميًا، ولكن يجب أن تضاعف إنتاجها ثلاث مرات قبل عام 2026.