قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



روما: ارتفع التضخم في إيطاليا في تشرين الأول/أكتوبر 11,9 % على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ آذار/مارس 1984، وفقا لتقدير أولي أصدره الجمعة مكتب الإحصاء الوطني "إستات".

وهذا الارتفاع في معدل التضخم الذي كان 8,9 في أيلول/سبتمبر، مدفوع بارتفاع تكاليف الطاقة المرتبط بالحرب في أوكرانيا.

فقد ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 73,2 % في تشرين الأول/أكتوبر مقارنة بزيادة بلغت 44,5 % في الشهر السابق، وفق إحصاءات "إستات".

كذلك، استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، بزيادة 13,1 % في تشرين الأول/أكتوبر مقارنة ب11,4 % في أيلول/سبتمبر.

ويتوقع "بنك إيطاليا" أن يرتفع معدل التضخم في المتوسط بنسبة 8,5 % في العام 2022 قبل أن يتراجع مع استقرار أسعار الطاقة إلى 6,5 % في العام 2023 و2,3 % في العام 2024.

وتعهّدت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني تقديم مساعدات إضافية للأسر والشركات التي تعاني بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.