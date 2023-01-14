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ابوظبي: أكد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي السبت أن الدول الاوروبية ستعود في نهاية المطاف إلى استيراد الغاز الروسي، محذراً من أن عدم استقرار السوق قد يستمر لسنوات.

وخفضت موسكو إلى حد كبير صادرات المحروقات إلى الاتحاد الأوروبي بعد فرض الدول الغربية عقوبات اقتصادية عليها ردًا على هجومها العسكري على أوكرانيا.

وجاءت تصريحات الكعبي خلال مشاركته في منتدى الطاقة العالمي الذي انطلق في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وجاء في تصريح للكعبي "يقول الأوروبيون اليوم إن لا مجال لذلك"، لكن "نحن محظوظون بقدرتنا على النسيان والمسامحة. وأعتقد أن الأمور تصطلح بمرور الوقت"، مشيراً إلى أهمية استخلاص العبر وتنويع المصادر.

وتابع "لكن الغاز الروسي برأيي سيعود إلى أوروبا".

توفير المخزون

وتراجعت صادرات غازبروم الروسية من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي وسويسرا بنسبة 55% في عام 2022، بحسب ما أعلنت الشركة في وقت سابق هذا الشهر.

وبسبب الشتاء الدافئ نسبياً في أوروبا، فإن الدول الاوروبية تمكنت من توفير المخزون.

بهذا الصدد قال الكعبي "لحسن الحظ، لم يكن لديهم طلب مرتفع للغاية على الغاز بسبب الطقس الأكثر دفئاً. المشكلة هي ما الذي سيحدث عندما يرغبون بتجديد مخزوناتهم العام المقبل" مشيراً إلى عدم تدفق الكثير من الغاز إلى السوق حتى عام 2025.

وتوقع الكعبي أن يظل الوضع "متقلباً لبعض الوقت".