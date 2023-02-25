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كيتو: أعلنت الإكوادور الجمعة أنها ستعلق جزئيًا صادرات النفط الخام أثناء فحص سلامة اثنين من أنابيب الأمازون بعد انهيار جسر.

وقالت شركة "بترو-اكوادور" الحكومية ، المسؤولة عن 78 بالمئة من إجمالي استخراج النفط الخام في البلاد وبلغ إنتاجها حوالى 481 ألف برميل يوميا في 2022، إنه سيتم إغلاق بئرين تدريجياً بعد انهيار جسر فوق نهر ماركر في مقاطعة نابو بالقرب من الأنبوبين.

ولم تتأثر الخطوط لكن الشركة أوقفت عمليات محددة في إجراء احترازي. وهي تأمل أن تبدأ الضخ مجددا خلال أسبوع.

أعلنت الحكومة "القوة القاهرة" ، مما يعني أن الشركة لن تواجه عقوبات لعدم تلبية طلبات العملاء.

ولم تحدد "بترو-اكوادور" متى وكيف ستتأثر الصادرات، لكنها قالت إنها ستبقي العملاء على اطلاع على الوضع.

ويشكل النفط الخام الجزء الرئيسي من صادرات الإكوادور الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وقد شكل النفط ثلثي إجمالي إنتاجها العام الماضي وبلغت عائداته حوالى عشرة مليارات دولار تمثل 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.