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دبي: أعلنت "مجموعة الإمارات" الخميس عن أرباح سنوية قياسية بلغت ثلاثة مليارات دولار، واعتبرت ذلك "تعافيا كاملا" للخطوط الجوية ومقرها دبي بعد تسجيل خسائر العام الماضي بسبب الوباء.

وقال الرئيس الأعلى التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في بيان "نفخر بأدائنا في عام 2022/ 2023 الذي لا يمثل تعافياً كاملاً فحسب، بل يعد إنجازاً قياسياً أيضاً".

وحققت خطوط الإمارات أرباحا قدرها 2,9 مليار دولار، وهو مبلغ قياسي أيضا، في أعقاب خسائر بقيمة 1,1 مليار دولار في السنة المالية الماضية، على وقع عودة الطلب على السفر جوا.



خسائر

وكانت شركة الطيران الأكبر في منطقة الشرق الأوسط قد سجلت خسائر بقيمة 5,5 مليار يورو في السنة المالية 2020/ 2021 تحت وطأة كوفيد، في أول نتائج من نوعها في أكثر من ثلاثة عقود، مع توقف أسطولها عن الطيران وصرف أعداد كبيرة من الموظفين.

وبلغت الأرصدة النقدية للمجموعة 11,6 مليار دولار، وهي الأعلى على الإطلاق، مقارنة بخسارة بقيمة مليار دولار العام الماضي.

وأعلنت عن تقديم 1,2 مليار دولار ريعا لمالكها مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وسداد 817 مليون دولار من الدين الذي جمع خلال أزمة كوفيد.

وقال الشيخ أحمد "توقعنا عودة قوية لأعمالنا، ومع رفع آخر قيود السفر وموجة الطلب الناجمة عن ذلك، كنا على استعداد لتوسيع عملياتنا بسرعة وأمان لخدمة عملائنا".

وأعلنت من جهة أخرى عن استثمار 200 مليون دولار في البحث والتطوير للحد من تأثير الوقود الأحفوري في الطيران معتبرة ذلك "أكبر التزام منفرد من قبل أي شركة طيران بشأن الاستدامة".

وفي كانون الثاني/يناير قامت طيران الإمارات برحلة تجريبية لطائرة بوينغ 777 باستخدام وقود طيران مستدام معتبرة ذلك "إنجازا رئيسيا".