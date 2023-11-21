أعلنت الرئاسة الجزائرية الثلاثاء أن الجزائر وقعت عدة اتفاقيات مع تركيا، منها عقد توريد غاز مع شركة النفط والغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك.

وتم توقيع الاتفاقيات خلال زيارة رسمية يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر.



وذكرت وكالة رويترز نقلا عن الرئاسة الجزائرية الثلاثاء أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقوم بزيارة إلى هذا البلد المغاربي. ووقعت الجزائر على هامش هذه الزيارة عدة اتفاقيات مع تركيا، منها عقد توريد غاز مع شركة النفط والغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك.



الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يستقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في المطار

إردوغان

ولبّى إردوغان في هذه الزيارة دعوة الرئيس عبد المجيد تبون الذي بحث معه خلال الزيارة القضايا الإقليمية والدولية ذات الأهمية المشتركة، وفي مقدمتها الحرب المستمرة بين إسرائيل وغزة التي يتطابق موقف البلدين بخصوصها رفضًا للحصار والقصف المستمر على غزة.

تبون

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد استقبل إردوغان شخصيا في المطار.

وقال اليوم الثلثاء أن الجزائر وتركيا تربطهما علاقات "قوية وآفاق مفتوحة على مزيد من التعاون" في ظل وجود "إرادة سياسية صادقة" للبلدين.

و قال في ندوة صحفية مع نظيره التركي عقب مراسم التوقيع على الإعلان المشترك للاجتماع الثاني لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين: "اذا كان لنا بعد هذا اللقاء المثمر أن نجري تقييما لعلاقاتنا الجزائرية-التركية بمناسبة انعقاد هذه الدورة، فإننا نقول وبكل ثقة وصدق بأنها علاقات قوية وذات آفاق مفتوحة على مزيد من التعاون، نظرا للإرادة السياسية الصادقة في الجزائر وتركيا".

و أضاف قائلا: "لدينا ديناميكية في التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري الذي شهد تطورا متزايدا في السنوات الأخيرة يعكسه حجم المبادلات التجارية، حيث بلغ أزيد من 5 ملايير دولار خلال سنة 2022 و سيتجاوز 6 ملايير دولار في سنة 2023".

وأضاف تبون: إنها فرصة ثمينة تم خلالها التطرق إلى "العلاقات الثنائية بصورة عامة والى الانجازات التي حققناها معا منذ انعقاد الدورة الاولى لمجلس التعاون رفيع المستوى الجزائري-التركي الذي أصبح اليوم مجلس تعاون استراتيجي".

تطور العلاقة

وشهدت العلاقات التركية- الجزائرية تطوراً كبيراً على جميع المستويات في السنوات الأخيرة؛ لكنها اكتسبت زخماً متزايداً بعد تولي الرئيس عبد المجيد تبون السلطة عام 2019.

وتم خلال زيارة إردوغان التوقيع على إعلان مشترك بشأن إنشاء «مجلس تعاون رفيع المستوى» بين البلدين. بعد أن وقَّع البلدان «اتفاقية الصداقة والتعاون» عام 2006 لتحسين العلاقات بينهما.

وتواصلت اللقاءات بين إردوغان وتبون. حيث التقيا على هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتحافظ تركيا والجزائر على تنسيق كامل في إطار جهودهما لإيجاد حلول للقضية الفلسطينية والقضايا الإقليمية.