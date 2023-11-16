الجزائر: عينت الجزائر سفيرا جديدا لدى إسبانيا، بعد حوالي 20 شهرا من الخلاف الدبلوماسي الناجم عن تغير موقف مدريد بشأن قضية الصحراء، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية الخميس.

وقالت الوزارة في بيان "وافقت الحكومة الإسبانية على تعيين السيد عبد الفتاح دغموم سفيرا" للجزائر في مدريد.

كانت الجزائر قد استدعت سفيرها في آذار/مارس 2022 احتجاجا على تغير موقف إسبانيا لصالح خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، وهي مستعمرة إسبانية سابقة.

وهذا التحول الذي وضع حدا لموقف مدريد التاريخي بالحياد بشأن هذه القضية، قرره رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز في إطار التقارب الدبلوماسي مع الرباط.

وأثار هذا التبدل غضب الجزائر والتي قررت ردا على ذلك تعليق معاهدة الصداقة المبرمة عام 2002 مع مدريد والحد من المعاملات التجارية مع إسبانيا من خلال تجميد العمليات المصرفية.

وكان لهذا القرار عواقب وخيمة على الشركات المعنية، خصوصا في قطاع الخزف والصناعة الغذائية والبناء، وأدى إلى تجميد مشاريعها وتراجع صادراتها.