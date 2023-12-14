باريس: وقع الجيش الألماني عقدًا لشراء 62 مروحية قتالية متعددة المهام من طراز "اتش 145 إم" H145M مرفقًا بخيار شراء 20 طائرة إضافية، على ما أعلنت شركة "إيرباص" الخميس في ما يُعدّ "أكبر طلبية على الإطلاق" لهذا النوع من الطائرات.

وقالت ناطقة باسم وزارة الدفاع الألمانية لوكالة فرانس برس إن الوزارة "تؤكد أن العقد المرتبط بالمروحية القتالية الخفيفة تم توقيعه يوم أمس (الأربعاء) بعدما وافقت عليه لجنة الميزانيات" في البوندستاغ.

ولم تُعلن قيمة الصفقة التي قد تصل إلى 2,7 مليار يورو بحسب تقارير صحافية.

ويضمّ العقد كذلك الدعم والخدمات المرتبطة بهذه المروحيات لمدة سبعة أعوام وتوريد أنظمة أسلحة من طراز "اتش فورس" Hforce تشمل رشاشات وقاذفات صواريخ موجهة وقاذفات صواريخ.

أول عملية تسليم

ويقول رئيس شركة "إيرباص هيليكوبترز" برونو إيفن في بيان "سنحرص على أن يتلقى الجيش الألماني المروحيات وفقًا لجدول التسليم الطموح جدًا الذي يتوقع أول عملية تسليم في 2024 بعد أقل من عام من توقيع العقد".

وسيحصل الجيش على 57 مروحية فيما ستستلم القوات الجوية الخاصة خمس مروحيات. ويستخدم الجيش الألماني بالأساس هذا النوع من المروحيات ويشغّل 16 طائرة لقواته الخاصة وثمانية لمهام الإنقاذ المدنية.

وفي مقابلة مع صحيفة "لا تريبون" الفرنسية الشهر الماضي، قال إيفين إن برلين "حددت حاجة ملحة لتزويد نفسها بمروحية عسكرية خفيفة متعددة الاستخدامات قادرة على التعامل مع أنواع مختلفة من المهام".