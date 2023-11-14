دبي: أعلنت مجموعة "بوينغ" الأميركية المصنّعة للطائرات الثلاثاء تلقيها طلبية جديدة من الخطوط الجوية الإثيوبية في اليوم الثاني من معرض دبي للطيران، غداة توقيعها صفقة هائلة مع شركة "طيران الإمارات".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "الخطوط الجوية الإثيوبية" ميسفين تاسيو في مؤتمر صحافي إن الشركة الإفريقية طلبت 20 طائرة من طراز "737-8" و11 أخرى من نوع "787-9"، مع فرصة شراء 36 طائرة إضافية "بهدف توسيع شبكتنا ودعم نموّنا".

من جانبه، أشاد نائب رئيس القسم التجاري لدى مجموعة "بوينغ" بالشراكة مع "أكبر شركة طيران في إفريقيا التي تملك الأسطول الأحدث عهدا في إفريقيا".

وتبلغ قيمة الصفقة أكثر من 5,6 مليارات دولار، وفق قائمة الأسعار المعلنة، لكن نادرًا ما يتم التزامها بسبب تخفيضات تُمنح لشركات الطيران.

ووقع الجانبان أيضًا اتفاقًا لتجديد أسطول الشركة الإثيوبية من طائرات "بوينغ 787".

يبدو أن معرض دبي للطيران الذي يُقام في الإمارة الخليجية الثرية حتى الجمعة، يوفّر صفقات مهمّة للشركة المصنّعة الأميركية التي أعلنت الاثنين توقيع صفقة هائلة بقيمة 52 مليار دولار مع شركة "طيران الإمارات" العملاقة لشراء 90 طائرة من نوع "777 إكس" وخمس طائرات من طراز "787 دريملاينر".

بدورها، أعلنت شركة "فلاي دبي" الإماراتية للرحلات المنخفضة التكلفة، التي تتخذ من دبي مقرًا، توقيع صفقة بقيمة 11 مليار دولار لشراء 30 طائرة بوينغ من طراز "787-9 دريملاينر"، التي ستصبح أولى طائراتها العريضة البدن.

من جانبها، لم تأخذ مجموعة "إيرباص" الأوروبية المصنّعة للطائرات حتى الآن حيّزًا كبيرًا في المعرض، مع إبرامها صفقات أكثر تواضعًا.

وبعد إعلانها الاثنين تلقيها طلبية لشراء 30 طائرة من طراز "ايه 220-300" من شركة "اير بالتيك" اللاتفية المنخفضة التكلفة، أكدت الثلاثاء أنها وقعت صفقة مع شركة "مصر للطيران" لشراء عشر طائرات من طراز "ايه 350-900".

وقالت إيرباص في بيان "سيُسافر عملاء مصر للطيران قريبًا إلى وجهات حول العالم على متن طائرات إيرباص A350-900 الجديدة، بعدما كشفت شركة الطيران عن طلبية لشراء 10 طائرات في معرض دبي للطيران".

واعتبر المدير التجاري لإيرباص كريستيان شيرر في مؤتمر صحافي خلال المعرض "إنها محطة مهمّة في شراكة طويلة ومثمرة للغاية بين مصر للطيران وإيرباص وتاريخ يعود إلى أكثر من أربعة عقود".

وتبلغ قيمة الصفقة 3,2 مليارات دولار وفق أحدث قائمة أسعار نشرتها "إيرباص"، لكن نادرًا ما يتم التزامها بسبب تخفيضات تُمنح لشركات الطيران.

"مشاكل المحركات"

إلا أنّ رئيس "طيران الإمارات" تيم كلارك أكد أن الشركة لن تشتري طائرات ايرباص "ايه 350" طالما لم تتوصل المفاوضات مع شركة "رولز رويس" المصنعة للمحركات إلى تحسين جودة هذه المحرّكات التي يعتبر كلارك أن عمرها قصير.

وقال أمام صحافيين إن شركات الطيران في المنطقة ستشتري عددًا كبيرًا من طائرات ايرباص "ايه 350-1000"، "إذا تمّ حلّ مشاكل المحرّكات".

وتسلّط "إيرباص" الضوء على تكنولوجيا تتمتّع بها طائراتها من نوع "ايه 350" تتيح استهلاك 25% أقلّ من الوقود مقارنةً بطائرات أقدم لمنافستها الأميركية "بوينغ".

لكنّ كلارك اعتبر أن المهمّ هو الحصول على "طائرات جيّدة" مضيفًا "قد لا تكون الأكثر تقدّمًا من ناحية التكنولوجيا ومواد التصنيع، لكن في نهاية المطاف، ما نريده هو أن تكون موثوقة".

في سياق متّصل، أعلنت "طيران الإمارات"، إحدى أكبر شركات الطيران في الشرق الأوسط، الثلاثاء توقيع عقود بقيمة إجمالية تتجاوز 1,2 مليار دولار، مع مجموعة "سافران" الفرنسية.

وقالت الشركة الإماراتية في بيان إن "سافران" ستزود أسطولها من طائرات إيرباص "إيه 350" وبوينغ "777 إكس-9" و"777-300" بأحدث مقاعد في صفقة تبلغ قيمتها مليار دولار وفق قائمة الأسعار المعلنة.

على صعيد آخر، أعلنت شركة "العربية للطيران" الإماراتية المنخفضة التكلفة التي تتخذ من إمارة الشارقة مقرًا، توقيع طلبية لشراء 240 محركاً من طراز LEAP-1A من شركة "سي إف إم إنترناشونال" لدعم الطائرات الـ 120 التي تعاقدت على شرائها سابقاً من طراز إيرباص "ايه 320 نيو".

وتتجاوز قيمة صفقة المحرّكات 3,36 مليارات دولار بحسب قائمة الأسعار، وفق بيان شركة الطيران.

كذلك، أعلنت شركة "ايه تي آر" ATR الفرنسية الإيطالية لتصنيع الطائرات توقيع بروتوكول اتفاق على طلبية للحصول على عشر طائرات من طراز "اه تي ار 72-600".