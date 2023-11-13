دبي: أعلنت شركة بوينغ طلبية تلقتها لشراء 45 طائرة من طراز 737 ماكس من شركة صن إكسبرس للرحلات المنخفضة التكلفة الاثنين في معرض دبي للطيران حيث قد يوقع عدد من الصفقات الكبرى هذا الأسبوع.

ويتضمن طلب شراء الطائرات ال45، 28 طائرة من طراز 737-8 اس و17 طائرة من طراز 737-10 اس، مع خيارات شراء لاحقة قد ترفع الصفقة إلى 90 طائرة، ما قد يؤدي إلى مضاعفة أسطول الشركة التركية الألمانية المؤلف من 66 طائرة.

وقال ماكس كوناتزكي، الرئيس التنفيذي للشركة وهي مشروع مشترك بين الخطوط الجوية التركية ولوفتهانزا، خلال مراسم التوقيع "إنها أكبر طلبية في تاريخ صن إكسبرس".

وبحسب قائمة الأسعار للطائرات المعنية، قد تزيد قيمة الصفقة عن خمسة مليارات دولار مع حصول حسومات عادة عندما تكون الطلبية كبيرة.

واضاف "نحن سعداء للغاية بامتلاك طائرات ماكس لأسباب تتعلق بكفاءة استهلاك الوقود، وأخرى تتعلق بالاستدامة".

ومن المتوقع أيضًا أن تعلن شركة طيران الإمارات في دبي عن طلبات جديدة هذا الأسبوع، في حين تدور تكهنات حول صفقة للخطوط الجوية التركية بعد تقارير تفيد بأنها تستعد لحجز حوالى 350 طائرة.

تعافي القطاع

ومن شأن عقد صفقات كهذه، تأكيد تعافي القطاع من جائحة كوفيد-19 التي أحدثت فوضى عارمة في القطاع مع توقف السفر الدولي.

والأسبوع الماضي، أعلنت "مجموعة الإمارات" عن أرباح نصف سنوية قياسية بلغت 10,1 مليارات درهم (2,7 مليار دولار)، بزيادة 138 بالمئة عن العام السابق، مدفوعة بالطلب القوي.

وفي أيار/مايو، كشفت الشركة الأكبر في الشرق الأوسط، عن أرباح سنوية قياسية بلغت 3 مليارات دولار.

سجلت طيران الإمارات خسارة بقيمة 5,5 مليارات دولار في 2020-2021 على وقع جائحة كوفيد-19، وهي الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، بعد توقف أسطولها وتسريح أعداد كبيرة من موظفيها.

وتقلصت خسائرها إلى 1,1 مليار دولار في العام التالي 2021-2022.