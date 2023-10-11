الرياض: أطلقت "البحر الأحمر الدولية" شركتها الجديدة "فلاي رد سي" Fly Red Sea كأول شركة طيران مائي في السعودية.

والشركة الأولى من نوعها في السعودية، تم تأسيسها بهدف نقل الزوار عبر الجو والمياه الصافية إلى المنتجعات المتفرقة بين جزر وجهة "البحر الأحمر"، بما في ذلك منتجع "سانت ريجيس البحر الأحمر" ومنتجع "نجومه، ريتز-كارلتون ريزيرف"، بحسب بيان لشركة البحر الأحمر الدولية.

وقالت الشركة، في بيانها، إن الأسطول الأولي لـ شركة "فلاي رد سي"، والذي يدار من قبل فريق مختص بشؤون الطيران، يتكون من 4 طائرات مائية من طراز Cessna Caravan208 مزودة بتصاميم داخلية فاخرة وخدمات مميزة، فيما سيتوسع الأسطول تماشياً مع مراحل تطوير الوجهة، ليصل لـ 9 طائرات مائية بحلول عام 2028، ثم 20 طائرة بحلول عام 2030.

ونوهت الشركة، بأن "مطار البحر الأحمر الدولي" يعتبر المحطة الرئيسية لشركة "فلاي رد سي"، بالإضافة لوجود مدرج خاص بالطائرات المائية، متصل بشكل مباشر مع المطار، ويحتوي على صالة خاصة للزوار.

عمليات مستدامة

وتستوعب كل طائرة طياراً وما يصل إلى 6 ركاب بأمتعتهم، لإيصالهم إلى المنتجعات الموجودة على الجزر المتفرقة، كما أنها تتسع أيضاً لما يصل إلى 9 ركاب لأخذهم في جولات جوية لمشاهدة المناظر الخلابة في الوجهة.

وقالت الشركة: "تنفيذاً لالتزامنا بالعمليات المستدامة، اخترنا في "البحر الأحمر الدولية" أن يتم تزويد أسطول الطائرات المائية بوقود الطيران المستدام منذ بداية التشغيل، كما نبحث إمكانية تصنيع طائرات مائية كهربائية بالكامل، ونواصل العمل عن كثب مع الشركة المصنعة للطائرات الكهربائية ZeroAvia لتجربة تعديل الطائرات المائية من طراز Cessna Caravan وتزويدها بتقنية الدفع الهيدروجيني الكهربائي".

ولفتت البحر الأحمر الدولية، إلى أنه تأكيداً على الاستثمار في المواهب السعودية الذي تتبناه الشركة، تم بالفعل إصدار أول ترخيص لكابتن سعودي لقيادة طائرة مائية تابعة لشركة "فلاي رد سي"، وتوظيف أول مهندسين متخصصين بالطائرات المائية في الوجهة.

يذكر أن وجهة "البحر الأحمر" ستتألف عند اكتمالها بحلول عام 2030 من 50 منتجعاً توفر ما يصل مجموعه إلى 8 آلاف وحدة فندقية، إضافةً إلى أكثر من ألف وحدة أخرى موزعة على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، بالإضافة إلى مراسٍ فاخرة، وملاعب غولف، ومطاعم ومقاهي، ومرافق للترفيه والاستجمام.