دبي: أعلنت داماك العقارية في الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق برج "ذا سفاير" كآخر إضافة إلى سلسلة أبراج "صفا". يوفر البرج الجديد أسلوب حياة يجمع بين المرافق العصرية الفاخرة ووسائل الراحة الترفيهية.

وفي هذا السياق، أكد المدير العام للمشاريع في داماك، محمد الطحاينة، التزام الشركة بالتميز وتلبية الطلب المستمر على الوحدات السكنية الفاخرة. وذكر الطحاينة أن "ذا سفاير" هو البرج الثاني الذي يتم الإعلان عنه خلال الربع الأول من عام 2024، ويعزز التزام الشركة بإعادة تعريف مفهوم الحياة الحضرية العصرية وجذب أصحاب الذوق الرفيع من جميع أنحاء العالم.

يتمتع "ذا سفاير" بموقعه على شارع الشيخ زايد بدبي، ويتمتع بإطلالات على قناة دبي المائية وأفق دبي. يُرحب "ذا سفاير" بالضيوف من خلال ردهة غامرة بالضوء، ويضم حوض سباحة من طراز إنفينيتي، وإطلالات خلابة على حديقة الصفا والمياه المتلألئة في منطقة "البوديوم". كما يوفر مساحات مشتركة للعمل محاطة بالمساحات الخضراء، وحديقة طيور الكناري، ومركز للياقة البدنية، ومضمار الجري.

يتضمن البرج وحدات سكنية تتكون من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم أو ثلاث غرف نوم ومنازل تاون هاوس. تتميز الوحدات بخطوطها الهندسية الأنيقة، ونوافذ ممتدة من السقف إلى الأرض، وشرفات واسعة. كما تحمل الديكورات الداخلية توقيع دار المجوهرات العالمية الفاخرة، دي جريسوغونو، مما يضفي لمسات أنيقة على التصميم.