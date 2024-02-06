إيلاف من الرياض: يطلق صندوق الاستثمارات العامة اليوم أعمال النسخة الثانية من "منتدى الصندوق والقطاع الخاص"، الفعالية الأكبر من نوعها في المملكة، والمعرض المصاحب في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في مدينة الرياض، وذلك على مدى يومين.

بحسب "الاقتصادية" السعودية، يهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكات وفرص التعاون مع القطاع الخاص، تماشيا مع استراتيجية الصندوق لزيادة مساهمة مشاريعه وشركات محفظته في المحتوى المحلي إلى 60 في المئة بنهاية عام 2025.

كما سيشهد المنتدى حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الصندوق وشركاته التابعة، وعدد من الجهات الحكومية، وحضور أكثر من ثمانية آلاف مشارك من القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاستراتيجية، بينهم رؤساء تنفيذيون وقادة أعمال، إلى جانب تنظيم ما يزيد على 100 جناح لشركات القطاع الخاص، ومشاركة أكثر من 80 من شركات محفظة الصندوق.

حلول تمويلية

يأتي منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الثانية، استكمالا لجهود الصندوق وشركاته التابعة في تعزيز دور القطاع الخاص المحلي، وتعزيز قدراته التنافسية والابتكارية، وسيشهد المنتدى إطلاق برامج ومبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز تنويع الاقتصاد المحلي وتطوير قدرات القطاعات الاستراتيجية وزيادة تنافسيتها ورفع نسبة المحتوى المحلي فيها واستحداث الوظائف، حيث يعد تمكين القطاع الخاص أولوية رئيسة في تنمية الاقتصاد المحلي تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، كما جاء في "الاقتصادية".

يناقش المنتدى خلال الجلسات الحوارية وورش العمل في نسخته الثانية مجموعة من المحاور الاستراتيجية، التي تركز على أهداف رؤية المملكة 2030 في تمكين وتعزيز دور القطاع الخاص وجهود الصندوق في قيادة الجهود لتحقيق هذه الأهداف، ومناقشة الحلول التمويلية للمقاولين من خلال عدة برامج، إلى جانب استعراض مستقبل عديد من القطاعات الجديدة في المملكة ودور استثمارات القطاع الخاص في تعزيز سلسلتي القيمة والإمداد.