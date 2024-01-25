السعودية سوق استثماري مميز، وبات من الأسواق الاستثمارية الجذابة، خصوصًا بعد رؤية 2030 للمملكة، وما تطمح إليه من استثمارات عالمية، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية في دعم الاستثمار وتطوير السوق المالي، لذا قد يكون اختيار تداول الأسهم السعودية واحد من الخيارات المربحة لهذا العام، فالسوق بشكل عام يتميز باستقراره، وبداخله عدد كبير من الأسهم المتنوعة التي تقدم خيارات مختلفة يمكن للمستثمرين الانتقاء فيما بينها بكل أريحية.

لكن على الجانب الآخر، يجب أن تعرف كيف تختار الأسهم الواعدة والتي يمكن أن تشهد ارتفاعًا في عام 2024، لأن بالتأكيد ليست كل الأسهم على قدم وساق واحد وينتظرها نفس المصير، فهناك أسهم ستكون أكثر جذبًا من غيرها، والاختيار هذه الأسهم هناك مجموعة من الأسس التي يجب أخذها في الاعتبار لاختيار الأفضل من أجل المرور بتجربة استثمار ناجحة، وفي التقرير التالي سنتعرف بشكل تفصيلي على كيفية اختيار الأسهم الواعدة في سوق تداول الأسهم السعودية لعام 2024، فأكمل القراءة من فضلك.

كيفية اختيار الأسهم السعودية الواعدة في 2024؟

من أجل تداول الأسهم السعودية الواعدة عليك بالتالي:

تقييم القطاعات

لدى المملكة العربية السعودية العديد من القطاعات التي تشكل جزءًا من البورصة المحلية للمملكة، وكل قطاع يحتوي على الكثير من الشركات التي تطرح أسهمها في البورصة، ويمكن اعتبارها مثالية للتداول، ومن أجل المفاضلة بين هذه الأسهم يجب في البداية تقييم وضع وقوة القطاعات المختلفة، وتحديد أي قطاع ستختار، هل ستختار القطاع النفطي، أم القطاع الصناعي، أو القطاع التكنولوجي، وغيرها من القطاعات، ومن ثم حدد بعد ذلك أهم الشركات المسيطرة على هذا القطاع، وهل تطرح أسهمها في البورصة أم لا. معرفة القطاعات البارزة من شأنه أن يوفر لك لمحة عن أي الأسهم المميزة التي يمكنك انتقائها.

تحليل السوق المالية

لفهم الاتجاهات والفرص المتاحة لك داخل السوق السعودي يجب عليك القيام بتحليل السوق السعودية، فهو من الخطوات الأساسية التي يجب عليك القيام بها عند المفاضلة بين الأسهم المحلية السعودية، وبعضها البعض، ويشمل هذا التحليل دراسة البيانات التاريخية للشركات المطروحة في البورصة المحلية، والتي تريد التداول على أسهمها ومراجعة الرسوم البيانية الخاصة بها، وتقييم أدائها على مدار تاريخها لتحديد ما إذا حقًا ينتظرها مستقبل مشرق مثلما كان ماضيها أم لا.

التحليل الأساسي

بالطبع لا يمكن اختيار الأسهم الواعدة سواء في السعودية، أو غيرها من أسواق التداول الموجودة في العالم بدون القيام بالتحليل الأساسي، فإن دراسة السوق المحيط بالأسهم من الضروريات لمعرفة مدى نمو الشركات في المحيط الخاصة بها، ومعرفة التوجهات الحكومية والاقتصادية المحيطة بهذه الشركات، وهل هي تدعم هذه الشركات أم لا، فإن الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية بشكل عام تكون من أهم العوامل التي تساعد في تحديد قوة الأسهم المستقبلية من عدمها.

التحليل الفني

بجانب تحليل السوق المالي والتحليل الأساسي لا يقل التحليل الفني أهمية عن سابقيه، وفيه يتم دراسة حركة الأسعار والرسوم البيانية الخاصة بالسهم التابع للشركة التي تريد التداول على أسهمها، فهذا التحليل من شأنه أن يساعدك في تحديد نقاط الدعم والمقاومة الخاصة بالسهم، والاتجاهات السعرية المتوقعة له في المستقبل القريب، وبالتأكيد من الممكن أن يساعد ذلك المستثمرين في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

توزيع الأرباح وتقدير المخاطر

توزيع الأرباح يعكس قوة الشركة المالية ويجعل السهم أكثر جاذبية للمستثمرين، فهي من العوامل الأساسية التي يتعين على المستثمرين مراعاتها عند اختيار الأسهم، فإذا كانت الشركة التي تريد التداول على أسهمها قادرة على تحقيق أرباح ملموسة، وتوزيعها بشكل مستدام، فهذا يجعلها من الأسهم الإيجابية لمحفظتك المالية، ويعزز من فرصة تحقيق عوائد مالية جيدة.

كذلك يعتبر توزيع الأرباح مؤشر إيجابي حول وضع الشركة المالي، فإذا كانت لديها القدرة على دفع الأرباح للمساهمين فيها، هذا مؤشر واضح على استقرارها المالي وأدائها الجيد، بالإضافة أيضًا إلى أنه مؤشر على الثقة في مستقبل الشركة، فطالما وزعت الشركة الأرباح يعني ذلك أن الإدارة تتوقع استمرار تحقيق الأرباح في المستقبل، وهذا بالتأكيد مؤشر إيجابي على الثقة في نمو الشركة واستدامتها ونجاحها.

من جهة أخرى، يجب تقدير المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأسهم، واتخاذ إجراءات لتقليل هذه المخاطر، فإن تحديد مقدار المخاطر الذي يمكنك المجازفة به سيساعدك في اختيار الأسهم المناسبة لك، ويجنبك الخسائر غير المحدودة، ويساعدك على اتخاذ قرارت تداول أكثر عقلانية، حيث سيكون لدى المستثمر نقطة مخاطر محددة، كما قد تساعدك أوامر الحماية في هذا الشأن أيضًا.

بالإضافة لكل ما ذكر، يجب دوماً اختيار منصة تداول آمنة لدخول السوق السعودي، تعتبر منصة سهم المملوكة من قبل شركة رأس المال القيم المالية المرخصة من قبل هيئة سوق المال السعودية CMA، من أفضل المنصات التي توفر الوصول الى سوق الأسهم السعودية وسوق الأسهم الأمريكية من مكان واحد.

أشهر الأسهم السعودية الواعدة في عام 2024

إليكم مجموعة من الأمثلة على أسهم من الممكن أن تكون مميزة لهذا العام وفقًا للتحليلات:

أسهم الراجحي

هذه الأسهم تابعة لمصرف الراجحي السعودي الذي يعد واحد من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية، ويتم تداول السهم تحت الرمز 1120. الأسهم أيضًا مدرجة في صناديق الاستثمار العالمية التابعة لسوق الأسهم السعودية والتي منها صندوق (iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA.

يعتمد الراجحي آلية توزيع الأرباح بشكل مستمر، وهذا يشير إلى مدى الاستقرار المالي الذي يتمتع به المصرف، ويتوقع المحللون في سوق التداول نمو السهم الخاص به بشكل ملحوظ إلى أكثر من 9% خلال الثلاث سنوات القادمة.

أسهم اس تي سي STC

"STC" هي شركة اتصالات سعودية، وهي من أكبر شركات الاتصال بالمملكة، ويتم تداول الأسهم الخاصة بها تحت الرمز 7010. تعتبر شركة الاتصالات STC من أفضل المشغلين في الشرق الأوسط، ولديها العديد من التوسعات التي جعلتها الأكثر شعبية عندما يتعلق الأمر بصناديق الاستثمار المحلية والدولية، خصوصا بعد توسع شبكتها لتضم الجيل الخامس، مما ساهم ذلك في تعزيز أسعار السهم الخاص بها، ومن المتوقع أن تشهد نمو أكبر الفترة القادم. ومع اعتماد خاصية توزيع الأرباح على المستثمرين بالتأكيد تتمتع الشركة بوضع مالي مستقر يجعلها من الأسهم الواعدة لهذا العام.

أسهم الكهرباء السعودية

هي شركة كهرباء سعودية تم تأسيسها في عام 2000م، مقرها الرئيسي في الرياض، وتعتبر من أبرز الشركات في قطاع الطاقة، حيث يشمل اختصاصها توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، ويتم تداول أسهم الشركة تحت الرمز 5110.

ما يجعل الشركة ذات أسهم واعدة هذا العام هي الخدمات الموثوقة التي توفرها، والشراكات الاستراتيجية التي لديها، والتي تعتمدها من أجل التركيز على التحول الرقمي في إمداد الطاقة، مما يجعلها من الشركات المساهمة بقوة في تنمية البلاد، وبالطبع الشركة تدفع توزيعات الأرباح بشكل مستمر، لذا فهي من الشركات المستقرة ماليًا.

أسهم معادن

هي شركة سعودية متخصصة في مجال التعدين تم تأسيسها في عام 1997، ويمتد نطاق عملها على مستوى عالمي في قطاعات مختلفة منها التعدين والألمونيوم، والفوسفات، وكذلك مجال البنية التحتية، ويتم تداول أسهم الشركة تحت رمز 1211.

ما يجعلها من أفضل أسهم شركات التعدين مكانتها الرائدة في مجال الصناعة، وعمليات التوسيع التي تقوم بها في مختلف أنحاء العالم، مما يعدها من الأسهم السعودية المرغوبة للتداول عليها.

أسهم أرامكو

هي شركة متخصصة في إنتاج البترول والغاز، وطرحت أرامكو للاكتتاب لأول مرة في عام 2019، وهي من بين الشركات الأعلى قيمة في العالم، ومن أفضل الأسهم التي يمكن التداول عليها بالمملكة تحت رمز 2222.

لدى أرامكو مجموعة متنوعة للغاية من المستثمرين في الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة، وتعمل الشركة على توزيع الأرباح بصفة مستمرة على المستثمرين فيها وهذا بالتأكيد يجعلها خيار رائع للتداول عليها هذا العام.

كانت هذه أبرز التفاصيل المتعلقة بكيفية اختيار الأسهم السعودية الواعدة في عام 2024، ومجموعة من المقترحات لأسهم يمكنك الاعتماد عليها هذا العام، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم.

التنويع والتحديث:

تنويع المحفظة يساعد في تقليل المخاطر وتحسين الأداء العام. يفضل التحديث المستمر للاستراتيجية الاستثمارية بناءً على المتغيرات في السوق والظروف الاقتصادية.

في خضم التحديات والفرص، يتعين على المستثمرين تبني استراتيجيات استثمارية متنوعة والبقاء على اطلاع دائم على تطورات السوق.