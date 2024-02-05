إيلاف من الرياض: بحث بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، مع مسؤولي شركتي "إيرباص" و"بوينغ" تطوير التعاون في صناعة الطيران.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اجتمع الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص للطائرات الهليكوبتر (Airbus Helicopters)، ورئيس شركة بوينغ وبوينغ السعودية العالمية (Boeing and Global Saudi Boeing)، في معرض الدفاع العالمي 2024 المقام في العاصمة الرياض.

يذكر أن صناعة الطيران تعد إحدى القطاعات الفرعية في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وسيعود تطوير قطاع صناعة الطيران بمنافع عديدة على السعودية، حيث يتيح تطوير قاعدة من مصنعي ومقدمي الخدمات كالصيانة والإصلاح والتشغيل بصورة أساسية، كما أن أمام السعودية فرصة الاستفادة من سوق الطيران المدني المحلي، الذي سيواصل النمو مع انفتاح الرياض على السفر والسياحة.