الرياض: حققت المملكة العربية السعودية، قفزة كبيره في إنتاج الدواجن خلال شهر شباط (فبراير) من العام الجاري 2024، بتسجيل رقم قياسي بإنتاج (100) مليون كيلو غرام، بدعم وتمويل من صندوق التنمية الزراعية وتحقيق إجراءات الأمن الحيوي في مشاريع الدواجن التي تتوافق مع المعايير الدولية.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن القطاع الخاص كان له دورٌ كبيرٌ في تحقيق هذا الإنجاز، بزيادة حجم الإنتاج، مضيفة أن شركات القطاع الخاص في المملكة كان لها الأثر الأكبر في تعزيز القطاع الزراعي؛ حيث تم اعتمادها كشركات مستحقة لعلامة الجودة "سعودي جاب"؛ لتغطية إجمالي الإنتاج المحلي في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، التي تستهدف دعم القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، إلى جانب رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

يُشار إلى أن قطاع الدواجن في المملكة شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، بفضل إستراتيجية الزراعة التي أطلقتها الوزارة، والتي أسهمت في تطوير قطاع الزراعة بشكلٍ عام، وقطاع الدواجن بشكل خاص.