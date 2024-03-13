إيلاف من الرياض: جذبت استثمارات القطاع الخاص في صناعة السياحة في المملكة العربية السعودية حوالى 13 مليار دولار، إذ تهدف المملكة إلى تقاسم تكلفة الإنفاق المرتبطة بخطتها لتصبح نقطة جذب جديدة للسفر.

رفع إيرادات السياحة

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن نائبة وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، إنه من المتوقع أن تضيف الاستثمارات ما بين 150 ألف إلى 200 ألف غرفة فندقية أخرى خلال العامين المقبلين. وأضافت الأميرة هيفاء أن المملكة تستهدف أيضًا زيادة إيرادات السياحة إلى 85 مليار دولار هذا العام من حوالى 66 مليار دولار في عام 2023. وقالت إن "المساهمة الحالية في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 4.5%، ونهدف إلى رفع ذلك إلى 10% بحلول عام 2030"، وتابعت: "لقد بدأنا من 3.2% عندما انفتحت البلاد على قطاع السياحة".

وفي عام 2023، سجلت السعودية 100 مليون سائح، معظمهم من الزوار الداخليين. ويمثل الزوار الدوليون نحو 27 مليوناً، وكان جزء كبير من الوافدين مرتبطاً بالسفر الديني أو رحلات الأعمال.

الاستثمار الخاص

بحلول العام 2030، تهدف الحكومة إلى جذب ما يصل إلى 80 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة في السياحة وأن تستقبل 150 مليون سائح سنوياً، كجزء من رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للاقتصاد، والتي تشمل تنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن النفط، ونحو الصناعات بما في ذلك الرياضة والتكنولوجيا.

وتستثمر المملكة بمشاريع تطوير ضخمة مثل مدينة القدية الترفيهية، وشرعت في الإنفاق على كرة القدم العام الماضي، في محاولة لتعزيز جاذبيتها كوجهة سفر أجنبية.

كما أنها الدولة الوحيدة التي تقدم عرضاً لاستضافة كأس العالم 2034.