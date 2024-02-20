الرياض: يسهم برنامج تربية وإكثار نحل العسل، الذي سينفّذه برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية" بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ بزيادةً كبيرة في أعداد طوائف النحل، وذلك من خلال تطبيق البرنامج على مجموعة من النحالين النموذجيين، حيث تمكنوا من تحقيق إنتاجية عالية بنسبة بلغت (200%).

وأوضح برنامج "ريف السعودية"، أن زيادة الإنتاج ستتم من خلال تركيز برنامج التربية والإكثار على التوسع في تربية الملكات، بالإضافة إلى اعتماد تقنيات الإنتاج المبتكرة، والممارسات الجيدة؛ مثل إدارة المناحل، والتربية العضوية للنحل، مبينًا أنه جرى إعداد كراسة للإسهام في نشر هذه الممارسات، وتم تطبيقها في عددٍ من المزارع النموذجية التي أنشأها المشروع، وحققت نتائج جيدة، وزيادة كبيرة في الإنتاج.

سيعمل البرنامج على التوسع في تطبيق تلك الممارسات من خلال إطلاق مشاريع "مراكز إكثار ملكات النحل وإنتاج الطرود" وهي 8 مراكز تشمل مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، وسيعمل كل مركز من هذه المراكز على إنتاج خمسة آلاف ملكة نحل سنوياً تمثّل الجيل الأول ذا النقاوة والمواصفات الإنتاجية العالية، وستساعد تلك الملكات المنتخبة النحالين على التوسّع في إكثار الملكات والطوائف النحلية مع المحافظة على صفات وراثية جيدة تضمن إنتاج متميز ومقاومة للأمراض والظروف الجوية.

يُذكر أن قطاع تطوير وتربية النحل وإنتاج العسل، أحد القطاعات التي يستهدفها برنامج "ريف السعودية" بالدعم، وقد حقق القطاع منذ إطلاق البرنامج قفزات كبيرة في الإنتاج، وفي تحسين دخل ومستوى معيشة المستفيدين.