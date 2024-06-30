إيلاف من الدوحة: منذ أن نجحت قطر في الانفتاح الكبير على العالم في مونديال 2022، والانتهاء من البنية التحتية التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الدوحة، والتي تكلفت ما يقرب من 300 مليار دولار، لم يتوقف التفكير في كيفية الاستمرار في التواصل سياحياً وحضارياً مع العالم.

وفي هذا الإطار ووفقاً لتقرير "بلومييرغ" بدأت قطر العمل على تطوير مشروع سياحي جديد بقيمة 20 مليار ريال قطري، أي ما يعادل (5.5 مليار دولار)، ويتمثل في مدينة ترفيهية كبيرة من المتوقع أن تكون أكبر من تلك التابعة لوالت ديزني، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبيرغ".

وقالت الوكالة إن مشروع "سميسمة" يقع على بعد حوالي 40 دقيقة شمال العاصمة الدوحة الغنية بالغاز، ويمتد على مساحة 8 ملايين متر مربع (1976 فدانا) على طول 7 كيلومترات من الأراضي المطلة على الشاطئ.

ومن المقرر أن يشمل المشروع أيضا ملعبا للغولف مكونا من 18 حفرة تحيط به 300 فيلا ومنتجعات فاخرة ونادي شاطئي بالإضافة إلى منازل ومحلات تجارية.

صندوق الثروة السيادي القطري

وعينت الحكومة شركة "الديار" القطرية للاستثمار العقاري، التابعة لصندوق الثروة السيادي القطري، لإدارة تطوير المشروع.

ونقلت "بلومبرغ" عن الرئيس التنفيذي لشركة الديار علي محمد العلي القول إن "المرتكز هو المتنزه الترفيهي، وستأتي هذه المرحلة أولا لجذب المزيد من الأشخاص للمجيء والاستثمار".

وأضاف أن المشروع هو "جزء من استراتيجية الحكومة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في ركيزة السياحة".

وأكد العلي أن شركة "الديار" تجري حاليا محادثات مع العديد من مشغلي المتنزهات العالمية لإدارة المشروع وتتوقع اتخاذ قرار بهذا الشأن في الأشهر المقبلة.

وقال العلي إن هناك 16 قطعة أرض سيتم بيعها لمطورين ومستثمرين من القطاع الخاص لبناء فنادق ومنازل ومرافق أخرى.

وأشار إلى أن هناك مناقشات جارية حاليا مع مطورين أبدوا اهتماما بالمشروع من السعودية والإمارات وتركيا والولايات المتحدة وأوروبا.

وأضاف: "نحن لا نتنافس مع أي شخص في المنطقة.. نحن نقدم منتجا جديدا غير متوفر في أي مكان آخر، ويحتوي على جميع وسائل الراحة والخدمات".

وجهة للسياحة والعطلات

ويعد هذا التطوير جزءا من جهود قطر المستمرة منذ سنوات لتحويل نفسها إلى وجهة لقضاء العطلات.

وقال المسؤولون القطريون إنهم يريدون أن تساهم صناعة السياحة في نهاية المطاف بنسبة 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2030.

وشهدت البلاد نموا في قطاع السياحة منذ استضافتها لمونديال 2022، وهو حدث أنفقت عليه أكثر من 300 مليار دولار.