إيلاف من واشنطن: تجاوزت عملة بيتكوين المشفرة اليوم الأربعاء سعر 90 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق. بدعم من فوز دونالد ترامب في الانتخابات، ودخول مشرعين مؤيدين للعملات المشفرة إلى الكونغرس.

تداولت عملة بيتكوين محققة مكاسب بنسبة 5.1% خلال 24 ساعة عند 90.25 ألف دولار، بحلول الساعة 05:37 مساءً بتوقيت الرياض، وفقًا لبيانات "coinmarketcap".

أيضا ارتفعت عملات مشفرة أصغر مثل "كاردانو" و"دوج كوين" المفضلة لدى جمهور "الميم"، بحسب ما ذكرته بلومبرغ.

وكانت بيتكوين قد وصلت إلى مستوى 75 ألف دولار، الخميس، متجاوزة المستوى القياسي المسجل في مارس الماضي.