إيلاف من نيويورك: اقتربت عملة البتكوين من عتبة الـ80 ألف دولار للمرة الأولى، وذلك بفضل التفاؤل بشأن فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وقد دفع فوز ترمب سعر البتكوين للارتفاع بنحو 10% ليصل إلى مستوى قياسي يتجاوز 76 ألف دولار الجمعة، مع توقعات بدعم سياسات تُخفف القيود التنظيمية.

ترمب، الذي أصبح داعماً للبتكوين، تعهد بإجراء تغييرات كبيرة تشمل رئيس لجنة الأوراق المالية غاري غينسلر، مما أثار تفاؤلاً بشأن ثورة رقمية في الولايات المتحدة. وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، ريتشارد تنغ، بفوز ترمب بوصفه بداية العصر الذهبي للعملات المشفرة، كما يعد فوزاً كبيراً للقطاع.

170 مليون دولار في انتخابات 2024

شهدت الانتخابات دعماً كبيراً من أنصار العملات المشفرة للمرشح الجمهوري دونالد ترمب على حساب منافسته الديمقراطية كامالا هاريس. وعلى الرغم من تحفظاته السابقة، أثنى ترمب في مؤتمر البتكوين في ناشفيل في تموز (يوليو) على إنشاء احتياطي فيدرالي من البتكوين.

كما شدد على أهمية جلب عمليات تعدين هذه العملة إلى الأراضي الأميركية، وتعهد بجعل أميركا عاصمة العملات المشفرة في العالم. كذلك أطلق مشروعاً جديداً باسم "وورلد ليبرتي فاينانشيال"، بالتعاون مع أفراد من عائلته لتداول العملات المشفرة، وفقاً لتقرير نقلته الشرق الأوسط عن مصادر عالمية.

وجمعت صناعة العملات المشفرة 170 مليون دولار لدعم الحملات السياسية، وحققت نجاحات كبيرة بفوز ترمب على منافسه، بالإضافة إلى فوز الجمهوري بيرني مورينو بمقعد مجلس الشيوخ في ولاية أوهايو على حساب الديمقراطي شيرود براون الذي يعارض هذه العملات.

مسار تصاعدي مع الانتخابات

رغم تقلباتها الحادة، لوحظ ارتباط صعود البتكوين بالانتخابات الرئاسية الأميركية، بغض النظر عن هوية الفائز أو الحزب الحاكم.

فقد ارتفع سعرها بشكل قياسي بعد فوز ترمب في 2016 من نحو 715 دولاراً لتبلغ ذروتها عند أكثر من 18 ألف دولار بحلول كانون الأول (ديسمبر) 2017، وفي انتخابات 2020، وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة "كوفيد - 19"، قفز سعر البتكوين مجدداً، محققاً زيادة تفوق 450 % خلال العام التالي ليصل إلى أعلى مستوياته قرب 69 ألف دولار بنهاية 2021.

وبعد فوز ترمب في ولاية ثانية، سجلت البتكوين ارتفاعاً قياسياً تجاوز 76 ألف دولار، مع مكاسب ملحوظة في أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة، مثل "مايكرو استراتيجي" التي ارتفعت بنسبة 14%، و"كوينبيس" بنسبة 13% كما تدفق نحو 1.4 مليار دولار في صناديق الاستثمار المتداولة في بتكوين بالولايات المتحدة.