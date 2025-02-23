إيلاف من الكويت: وجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حكومته بدفع جهود التعاون مع مصر في المجالات ذات الاهتمام المشترك والعمل على زيادة الاستثمارات بما يعود بالنفع على البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال أمير الكويت لرئيس الوزراء المصري بمقر الديوان الأميري الكويتي قصر بيان للتباحث حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بحضور رئيس مجلس وزراء دولة الكويت الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح.

وأكد أمير الكويت توافق توافق رؤية البلدين تجاه الأوضاع الراهنة في المنطقة وسُبل تحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم، معتبراً أن استقرار مصر هو استقرار للكويت. وشدد الصباح على رؤيته في أن كل دعم تقدمه بلاده للشعب المصري يمثل دعما لمصالح شعب الكويت.

دور مصر التاريخي

وأعرب أمير دولة الكويت عن تقديره لدور مصر التاريخي في دعم دولة الكويت على مختلف الأصعدة مثمنا في هذا الصدد الدور المصري المُهم في إرسال الخبراء الذين أسهموا في دعم نهضة بلاده في شتى المجالات، والدور الكبير الدولة المصرية لتحقيق أمن واستقرار الكويت.

وأكد أمير الكويت أن الكويت حظيت بدعم مصر منذ بداية نهضتها، مشيرًا إلى ما أوصي به الآباء فى الكويت بمصر خيرا، ومؤكدا أن الكويت لن تنسى ما قدّمته مصر من دعم في الماضي، مشيدا بجهود الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فى النهضة العمرانية التى تشهدها مختلف ربوع مصر.

دعوة لحضور القمة العربية

وسلم رئيس الوزراء المصري أمير الكويت دعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور القمة العربية الطارئة التي ستعقد في القاهرة يوم 4 مارس المقبل، معربا عن تطلع الرئيس السيسي لمشاركة أمير دولة الكويت فى هذه القمة التي يأتي انعقادها في توقيت دقيق ومهم للغاية.

وأكد رئيس الوزراء المصري ترحيب مصر بالاستثمارات الكويتية بالسوق المصرية، معربًا عن حرصه على دعم المستثمرين الكويتيين بصورة دائمة وتحفيزهم على الدخول في استثمارات جديدة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين.

وأعرب مدبولي عن تقدير مصر حكومة وشعبا لدعم الكويت لمصر على مدي السنوات الماضية، ودعم سمو أمير الكويت مؤكدا دعم وتقدير مصر لمختلف الخطوات الاصلاحية الداخلية فى الكويت.