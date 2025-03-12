إيلاف من لندن: إن التخفيضات الضريبية الكبيرة للأثرياء، والرسوم الجمركية التعسفية على الواردات، والمصالح المتنافسة بين القوميين الجمهوريين واليمين التكنولوجي تشكل مزيجًا خطيرًا.

ما الذي يربط نهج دونالد ترامب بالتجارة والضرائب والإنفاق الحكومي؟ هل هناك نظرية اقتصادية ترامبية - ماغانوميكس؟ لا شك أن ترامب، كمعظم السياسيين، سيرفض أي ادعاء بأنه يتبع مخططًا أيديولوجيًا معينًا، ولكن كما قال جون ماينارد كينز: "الرجال العمليون الذين يعتقدون أنهم بمنأى تمامًا عن أي تأثير فكري، هم عادةً عبيد لاقتصادي ميت".

قومية اقتصادية ويمين تكنولوجي

من الصعب بالتأكيد إرجاع سياسات ترامب إلى التأثير الفكري لأي تيار اقتصادي. الإطار الأوضح هو الإطار المزدوج الذي حدده الاقتصادي داني رودريك من جامعة هارفارد، والذي يصفه بأنه مزيج من القومية الاقتصادية واليمين التكنولوجي.

الأول، الذي يمثله بيتر نافارو وستيف بانون، المقربان من ترامب منذ فترة طويلة، يسعى إلى إعادة بناء القوة الصناعية الأميركية التقليدية خلف جدران التعريفات الجمركية مع ترحيل أكبر عدد ممكن من المهاجرين؛ أما الثاني، الذي يمثله إيلون ماسك بالطبع، فيسعى إلى هندسة قفزة نوعية نحو مستقبل ليبرالي قائم على الذكاء الاصطناعي.

هذا الانقسام واضحٌ للقراء البريطانيين فورًا. بين مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان هناك توترٌ واضحٌ بين من اعتبروا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسيلةً لعكس الآثار السلبية المُتصوَّرة للعولمة من خلال السماح للمملكة المتحدة بوضع سياساتٍ أكثر تقييدًا للهجرة والتجارة، ومن اعتبروه طريقًا نحو تحرير القيود وتقليص حجم الدولة (ما يُسمى - وإن كان مُضلِّلًا - نموذج " سنغافورة على نهر التايمز ").

الترامبية تسيطر بقوة

لكن هذا التشبيه البسيط عبر الأطلسي يغفل السمات الأميركية الفريدة لمختلف مكونات الترامبية. فالنزعة القومية المعادية للهجرة تُعيدنا إلى "الجهلاء" في منتصف القرن التاسع عشر، بينما يُعلن ترامب إعجابه بويليام ماكينلي ، الذي فرض زيادة هائلة على الرسوم الجمركية الأمريكية عام 1890.

في الوقت نفسه، تُشبه رؤية ماسك في جوهرها رؤية آين راند - أن التقدم والازدهار البشريين يعتمدان على الأفعال الأنانية للأفراد الأبطال، وأن دور الحكومة الوحيد هو حماية الحريات (الاقتصادية) لهؤلاء الأفراد. لا شك أن نهج ماسك القمعي في "إعادة هندسة" الحكومة، وتفكيكه للمؤسسات، هو نهج راندي بحت. لا يتشابهان إطلاقًا مع نموذج سنغافورة، الذي يعتمد على الجدارة وموظفي الخدمة المدنية ذوي الرواتب العالية لتحقيق النتائج المرجوة.

سلطة الدولة في يد ترامب ورفاقه

علاوة على ذلك، هناك عنصر ثالث، وهو استخدام سلطة الدولة لصالح ترامب وأنصاره. هذا لا يُصنّف بأي حال من الأحوال كأيديولوجية اقتصادية، ولكنه أكبر من أن يُتجاهل. على سبيل المثال، هناك إصرار ماسك على ضمان منح إدارة الطيران الفيدرالية عقودًا مربحة لشركته "ستارلينك".

عادةً، قد يتجاهل الاقتصاديون هذا النوع من الأمور باعتباره غير ذي أهمية على مستوى الاقتصاد الكلي، لكن اقتراح ترامب بإنشاء احتياطي استراتيجي كبير من العملات المشفرة سيكون عكس ذلك تمامًا؛ فمن الصعب اعتبار هذا سوى نقل ثروة هائلة من حاملي الأصول الدولارية في الولايات المتحدة وخارجها إلى (بعض) مستثمري العملات المشفرة.

التناقضات الجوهرية بين هذه الرؤى المختلفة جلية وواضحة جداً، فلسفيًا وعمليًا. على سبيل المثال، فيما يتعلق بالهجرة، يتفق أصحاب التوجهات القومية والتقنية المستقبلية على ضرورة ترحيل المهاجرين غير النظاميين، ولكن كما كتبتُ أنا وأناند مينون ، فإن القومية البيضاء الصريحة لدى أصحاب التوجهات القومية الأولى تعني أنهم يُؤيدون بشدة الحد من الهجرة الشرعية، بينما يعتمد أصحاب التوجهات القومية البيضاء اعتمادًا كبيرًا على المهاجرين ذوي المهارات العالية من جنوب وشرق آسيا.

وبالطبع، كان توتر مماثل حول معنى "الهجرة المُسيطَر عليها" أحد العوامل التي أدت إلى تفكك ائتلاف بريكست في المملكة المتحدة.

ترامب عملياً مع الأثرياء وضد الفقراء

وعلى نحو مماثل، فإن التخفيضات الضريبية الضخمة التي تستهدف الأثرياء، إلى جانب التعريفات الجمركية على الواردات التي تضرب الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، من شأنها أن تلحق ضررا مباشرا بالعديد من أولئك الذين اعتقدوا أنهم يصوتون لتحسين مستويات معيشتهم.

ورغم كل ذلك، من الخطأ افتراض أن الترامبية كقوة حاكمة ستنهار حتمًا تحت وطأة هذه التناقضات على المدى القصير. في بعض القضايا، مثل تقليص تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والتمويل العلمي، ثمة توافق أيديولوجي. إن وصف إقالة أعلى ضابط عسكري أمريكي (وكان أسود البشرة) بأنها ضربة موجهة ضد "التنوع والمساواة والشمول" (DEI) هو وصفٌ عنصريٌّ صريح؛ ولكنه يوضح أيضًا من هو المسؤول، وماذا سيحدث لأي موظف حكومي، مهما كانت أقدميته أو مكانته، إذا عرقل طريقه.

الرسوم الجمركية ضد الفكر الليبرالي

في حين أن الرسوم الجمركية تتعارض بوضوح وبشكل مباشر مع الأيديولوجية الليبرالية والمصالح التجارية للعديد من مؤيدي ترامب، فإن مزيج الخوف (من الانتقام ذي الدوافع السياسية) والجشع (لخفض الضرائب) قد كبح جماح المعارضة العلنية حتى الآن. ولا توجد أي مؤشرات تُذكر على أن المسؤولين الجمهوريين المنتخبين سيقاومون، سواءً لأسباب مبدئية أو ذاتية. كما أن معظم خطاب ترامب مجرد تمثيلية لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالسياسة الجوهرية. لذا، على الأقل في المستقبل القريب، قد ينجح ترامب في تحقيق هذه الأهداف الثلاثة معًا.

بدلاً من تفكيك التحالف ببطء، قد يتطلب الأمر أزمة لتفكيكه. ليس من الصعب تصور كيف يمكن أن يحدث هذا. المسار المالي للولايات المتحدة غير مستدام بالفعل. التخفيضات الضريبية الكبيرة، إلى جانب التقييد المتعمد لقدرة مصلحة الضرائب على تحصيل الضرائب، وحقيقة أن "تخفيضات" ماسك لن تحقق سوى القليل أو لا شيء من حيث تخفيضات الإنفاق الملموسة، ستختبر ثقة الأسواق التي لا تُقهر عادةً في وضع سندات الخزانة كأصل نهائي خالٍ من المخاطر.

في غضون ذلك، وفي حين أنه من المستحيل قياسه كميًا، فإن التفكيك المنهجي للتنظيم المالي يجب أن يجعل حدوث نوع من الأحداث شديدة الاضطراب في الأسواق المالية أكثر احتمالًا بكثير. إن الاقتصاد الماغنومي ليس متناقضًا فحسب، بل خطير أيضًا - ومن المرجح أن ينتهي ليس بصمت بل بضجة.

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أعدت إيلاف هذا التقرير اعتماداً على مقال منشور بجريدة الغارديان بقلم جوناثان بورتيس أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في كلية كينجز لندن وموظف حكومي كبير سابق.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/mar/12/maganomics-trump-economic-strategy-crash-crisis