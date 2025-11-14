ايلاف من الرياض: أعلن صندوق التنمية السياحي عن مجموعة من المشاريع والشراكات النوعية بقيمة إجمالية تبلغ 2.9 مليار ريال، خلال فعاليات منتدى "TOURISE 2025".

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية، شملت المشاريع التي أعلنها الصندوق 5 مشاريع سياحية متكاملة يبلغ إجمالي عدد مفاتيحها الفندقية 1211 مفتاحًا، وتشمل: مشروع "جريد عسير"، ومشروع "أرض الضباب"، ومشروع "متنزه الهضبة"، بالإضافة إلى مشروع"منتجع ويستن" Westin، ومشروع "ذا هاوس ريزيدنسز" The House Residences.



كما كشف الصندوق عن مشاريع مستقبلية تشمل تطوير منطقتي حِيفة وجبل عبدالله تحت علامة "مانتِس" Mantis الفندقية، وذلك ضمن مراحل تنفيذ متتابعة، دعمًا لاستراتيجية تنمية منطقة عسير الهادفة إلى تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رئيسية على مدار العام.

وفي سياق متصل، أعلن الصندوق عن مشروع "سارينا" الذي يركز على تطوير وجهات سياحية تعتمد على تجربة الضيافة في الطبيعة Glamping، في نموذج جديد لتفعيل مقومات الطبيعة السعودية وربط الوجهات السياحية بمسارات وتجارب الضيافة، بما يسهم في تحفيز الحركة السياحية وخلق فرص اقتصادية وتنموية في المناطق المحيطة.



كما وقع الصندوق 3 مذكرات تفاهم لاستكشاف فرص الاستثمار مع كل من:

1- مجموعة ميليا العالمية Meli Hotels International أكبر مجموعة فنادق في إسبانيا لتطوير نحو 1000 غرفة فندقية وإدخال علامات فندقية جديدة إلى السوق السعودي من بينها ZEL، بما يسهم في تنويع خيارات الضيافة وتعزيز جاذبية الوجهات.

2- شركة آينا للضيافة ina Hospitality لتطوير مشاريع ضيافة متنوعة وإدخال علامة Relais & Châteaux للمرة الأولى في المملكة، في خطوة تعزز تنوّع التجارب الفندقية والارتقاء بجودة خدمات الضيافة.

3- مذكرة تفاهم مع شركة "أرسينالي" الإيطالية Arsenale لتطوير مشروع "حلم الصحراء" Dream of the Desert، الذي يمثل أول مشروع دولي للشركة وأول قطار من نوعه في الشرق الأوسط، ويقدم تجربة سفر فندقي فاخر تمتد لمسافة تتجاوز 1300 كيلومتر عبر 5 مسارات تتضمن محطات توقف في وجهات سياحية متعددة لاستكشاف تنوع الطبيعة السعودية وثراء تراثها الثقافي.